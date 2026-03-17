Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Жінка з Умані допомагала ухилянтам покинути Україну: буде суд

Жінка з Умані допомагала ухилянтам покинути Україну: буде суд

Ua ru
Дата публікації: 17 березня 2026 03:55
Суд в Умані розгляне справу жінки, яке переправляла окупантів за кордон
Правоохоронці затримали підозрювану жителька Умані. Головне управління Нацполіції Черкаської області

В Умані Черкаської області повідомили про підозру місцевій жительці, яка, скоріш за все, допомога чоловікам мобілізаційного віку перетнути держкордон і покинути Україну. У разі доведення вини суд може призначити їй жорстке покарання.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це у коментарі "Суспільному" розповіла речниця обласної прокуратури Ірина Головня.

Реклама
Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, 42-річна жінка, яка має інвалідність ІІ групи, що давало право її чоловікові як супроводжуючому залишати територію України, упродовж 2022-2023 років двічі вступала у шлюб із військовозобов’язаними чоловіками.

Слідство встановило, що після укладення шлюбу вона разом із ними перетинала державний кордон, однак у той самий день поверталася назад до України.

"Надалі вона разом із ними перетинала державний кордон України, після чого того ж дня поверталася назад. За такі дії підозрювана, за версією слідства, отримала грошову винагороду на загальну суму 200 тисяч гривень", — сказала Ірина Головня.

Рішення суду

За словами речниці, жінці оголосили підозру в організації незаконного переправлення людей через державний кордон України, вчиненого з корисливих мотивів щодо кількох осіб. Її дії кваліфікували за частиною третьою статті 332 Кримінального кодексу України.

У разі доведення провини суд може призначити підозрюваній покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років.

"У разі доведення вини жінці загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до девʼяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна", — резюмувала Ірина Головня .

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що на Волині ще одна жінка з інвалідністю також уклала фіктивний шлюб з військовозобов'язаним, щоб той міг уникнути мобілізації та покинути Україну. За скоєне їй призначили три роки іспитового терміну.

Також ми писали, що у Житомирській області засудили чоловіка, який бувши придатних до служби, не з'явився за повісткою без поважної причини.

суд Черкаська область інвалідність мобілізація ухилянти судові рішення
Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації