Суд в Умані розгляне справу жінки, яке переправляла окупантів за кордон

Правоохоронці затримали підозрювану жителька Умані. Головне управління Нацполіції Черкаської області

В Умані Черкаської області повідомили про підозру місцевій жительці, яка, скоріш за все, допомога чоловікам мобілізаційного віку перетнути держкордон і покинути Україну. У разі доведення вини суд може призначити їй жорстке покарання.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це у коментарі "Суспільному" розповіла речниця обласної прокуратури Ірина Головня.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, 42-річна жінка, яка має інвалідність ІІ групи, що давало право її чоловікові як супроводжуючому залишати територію України, упродовж 2022-2023 років двічі вступала у шлюб із військовозобов’язаними чоловіками.

Слідство встановило, що після укладення шлюбу вона разом із ними перетинала державний кордон, однак у той самий день поверталася назад до України.

"Надалі вона разом із ними перетинала державний кордон України, після чого того ж дня поверталася назад. За такі дії підозрювана, за версією слідства, отримала грошову винагороду на загальну суму 200 тисяч гривень", — сказала Ірина Головня.

Рішення суду

За словами речниці, жінці оголосили підозру в організації незаконного переправлення людей через державний кордон України, вчиненого з корисливих мотивів щодо кількох осіб. Її дії кваліфікували за частиною третьою статті 332 Кримінального кодексу України.

У разі доведення провини суд може призначити підозрюваній покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років.

"У разі доведення вини жінці загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до девʼяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна", — резюмувала Ірина Головня .

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що на Волині ще одна жінка з інвалідністю також уклала фіктивний шлюб з військовозобов'язаним, щоб той міг уникнути мобілізації та покинути Україну. За скоєне їй призначили три роки іспитового терміну.

Також ми писали, що у Житомирській області засудили чоловіка, який бувши придатних до служби, не з'явився за повісткою без поважної причини.