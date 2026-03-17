Женщина из Умани помогала уклонистам покинуть Украину: будет суд

Дата публикации 17 марта 2026 03:55
Суд в Умани рассмотрит дело женщины, которая переправляла оккупантов за границу
Правоохранители задержали подозреваемую жительницу Умани. Главное управление Нацполиции Черкасской области

В Умани Черкасской области сообщили о подозрении местной жительнице, которая, скорее всего, помощь мужчинам мобилизационного возраста пересечь госграницу и покинуть Украину. В случае доказательства вины суд может назначить ей жесткое наказание.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом в комментарии "Суспільному" рассказала пресс-секретарь областной прокуратуры Ирина Головня.

Детали дела

Согласно материалам дела, 42-летняя женщина, которая имеет инвалидность II группы, что давало право ее мужу как сопровождающему покидать территорию Украины, в течение 2022-2023 годов дважды вступала в брак с военнообязанными мужчинами.

Следствие установило, что после заключения брака она вместе с ними пересекала государственную границу, однако в тот же день возвращалась обратно в Украину.

"В дальнейшем она вместе с ними пересекала государственную границу Украины, после чего в тот же день возвращалась обратно. За такие действия подозреваемая, по версии следствия, получила денежное вознаграждение на общую сумму 200 тысяч гривен", — сказала Ирина Головня.

Решение суда

По словам пресс-секретаря, женщине объявили подозрение в организации незаконной переправки людей через государственную границу Украины, совершенного из корыстных побуждений в отношении нескольких лиц. Ее действия квалифицировали по части третьей статьи 332 Уголовного кодекса Украины.

В случае доказательства вины суд может назначить подозреваемой наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет.

"В случае доказательства вины женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества", — резюмировала Ирина Головня.

Напомним, недавно мы писали, что на Волыни еще одна женщина с инвалидностью также заключила фиктивный брак с военнообязанным, чтобы тот мог избежать мобилизации и покинуть Украину. За содеянное ей назначили три года испытательного срока.

Также мы писали, что в Житомирской области осудили мужчину, который будучи годным к службе, не явился по повестке без уважительной причины.

суд Черкасская область инвалидность мобилизация уклонисты судебные решения
Виктория Козырь - редактор и юридический обозреватель
