Суд в Умани рассмотрит дело женщины, которая переправляла оккупантов за границу

Правоохранители задержали подозреваемую жительницу Умани. Главное управление Нацполиции Черкасской области

В Умани Черкасской области сообщили о подозрении местной жительнице, которая, скорее всего, помощь мужчинам мобилизационного возраста пересечь госграницу и покинуть Украину. В случае доказательства вины суд может назначить ей жесткое наказание.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом в комментарии "Суспільному" рассказала пресс-секретарь областной прокуратуры Ирина Головня.

Реклама

Детали дела

Согласно материалам дела, 42-летняя женщина, которая имеет инвалидность II группы, что давало право ее мужу как сопровождающему покидать территорию Украины, в течение 2022-2023 годов дважды вступала в брак с военнообязанными мужчинами.

"В дальнейшем она вместе с ними пересекала государственную границу Украины, после чего в тот же день возвращалась обратно. За такие действия подозреваемая, по версии следствия, получила денежное вознаграждение на общую сумму 200 тысяч гривен", — сказала Ирина Головня.

Решение суда

По словам пресс-секретаря, женщине объявили подозрение в организации незаконной переправки людей через государственную границу Украины, совершенного из корыстных побуждений в отношении нескольких лиц. Ее действия квалифицировали по части третьей статьи 332 Уголовного кодекса Украины.

"В случае доказательства вины женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества", — резюмировала Ирина Головня.

