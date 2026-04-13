СБУ и Нацполиция разоблачили пять "уклонистских схем"

СБУ и Нацполиция разоблачили пять "уклонистских схем"

Дата публикации 13 апреля 2026 16:05
СБУ и Нацполиция разоблачили пять уклонистских схем
Правоохранители и задержанные фигуранты. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины и Нацполиция разоблачили еще пять "уклонистских схем". Правоохранители задержали организаторов махинаций в разных регионах. За свои услуги фигуранты просили до 20 тысяч долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в понедельник, 13 апреля, передает Новини.LIVE.

Ликвидация "уклонистских схем"

Фигуранты предлагали военнообязанным избежать призыва через поддельные документы или помогали сбежать из Украины вне пунктов пропуска.

В Киевской области военная контрразведка СБУ задержала местных супругов, которые предлагали уклонистам "стационарное лечение". Впоследствии они должны были получить фиктивные выводы о наличии II группы инвалидности.

Правоохранители и задержанный фигурант. Фото: СБУ

Установлено, что для фальсификации медицинских документов медсестра областного тубдиспансера совместно с мужем привлекла знакомых врачей разных специальностей.

Правоохранители задержали фигурантов в Бучанском районе во время получения денег от клиента.

Черниговской области разоблачен врач-невропатолог — член военно-врачебной комиссии (ВВК), который за деньги предлагал уклонистам фиктивную госпитализацию с последующим получением "тяжелых диагнозов", — говорится в сообщении.

К оборудке он привлек еще двух местных жителей, которые занимались поиском клиентов и передачей взяток. Правоохранители задокументировали, как фигурант сделал фейковый вывод военнообязанному о неврологическом заболевании. Справку о непригодности к службе по состоянию здоровья он ему продал.

Задержание фигуранта. Фото: СБУ

В Черкасской области правоохранители задержали дельца из столичного региона, который продавал фиктивные истории болезни и документы о наличии инвалидности.

Для фальсификации документов фигурант воспользовался личными связями среди врачей и членов экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица (бывшая МСЭК).

На Днепропетровщине разоблачили местного рецидивиста, который отбывает наказание за наркопреступления и одновременно организовал канал побега уклонистов в Молдову.

"Чтобы реализовать оборудку, заключенный привлек к незаконной деятельности еще четырех сообщников "на свободе", которые подыскивали клиентов и сопровождали их в приграничье. Правоохранители задержали четырех участников схемы во время получения денег за международный "трансфер" военнообязанного", — говорится в сообщении.

Задержанный фигурант и сотрудник СБУ. Фото: СБУ

Кроме того, в регионе подозрение объявили водителю такси, который переправлял уклонистов за пределы Украины. В пакет "услуг" входил инструктаж по маршруту побега, а также дистанционное сопровождение.

Наказание фигурантам

Злоумышленникам объявили подозрения в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям УК Украины:

  • препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц;
  • незаконная переправка лиц через государственную границу Украины;
  • злоупотребление влиянием.

Фигурантам грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

Пост СБУ. Фото: скриншот
Пост СБУ. Фото: скриншот
Пост СБУ. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, в Умани Черкасской области местная жительница помогала военнообязанным пересечь госграницу. Правоохранители объявили ей подозрение.

Ранее сотрудники СБУ, ГБР и Нацполиция разоблачили шесть схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов сделок. За сумму от 2 до 15 тысяч долларов уклонисты получали возможность избежать призыва или выехать за границу.

СБУ уклонисты Нацполиция
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
