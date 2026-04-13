СБУ и Нацполиция разоблачили пять "уклонистских схем"
Служба безопасности Украины и Нацполиция разоблачили еще пять "уклонистских схем". Правоохранители задержали организаторов махинаций в разных регионах. За свои услуги фигуранты просили до 20 тысяч долларов.
Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в понедельник, 13 апреля.
Ликвидация "уклонистских схем"
Фигуранты предлагали военнообязанным избежать призыва через поддельные документы или помогали сбежать из Украины вне пунктов пропуска.
В Киевской области военная контрразведка СБУ задержала местных супругов, которые предлагали уклонистам "стационарное лечение". Впоследствии они должны были получить фиктивные выводы о наличии II группы инвалидности.
Установлено, что для фальсификации медицинских документов медсестра областного тубдиспансера совместно с мужем привлекла знакомых врачей разных специальностей.
Правоохранители задержали фигурантов в Бучанском районе во время получения денег от клиента.
"В Черниговской области разоблачен врач-невропатолог — член военно-врачебной комиссии (ВВК), который за деньги предлагал уклонистам фиктивную госпитализацию с последующим получением "тяжелых диагнозов", — говорится в сообщении.
К оборудке он привлек еще двух местных жителей, которые занимались поиском клиентов и передачей взяток. Правоохранители задокументировали, как фигурант сделал фейковый вывод военнообязанному о неврологическом заболевании. Справку о непригодности к службе по состоянию здоровья он ему продал.
В Черкасской области правоохранители задержали дельца из столичного региона, который продавал фиктивные истории болезни и документы о наличии инвалидности.
Для фальсификации документов фигурант воспользовался личными связями среди врачей и членов экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица (бывшая МСЭК).
На Днепропетровщине разоблачили местного рецидивиста, который отбывает наказание за наркопреступления и одновременно организовал канал побега уклонистов в Молдову.
"Чтобы реализовать оборудку, заключенный привлек к незаконной деятельности еще четырех сообщников "на свободе", которые подыскивали клиентов и сопровождали их в приграничье. Правоохранители задержали четырех участников схемы во время получения денег за международный "трансфер" военнообязанного", — говорится в сообщении.
Кроме того, в регионе подозрение объявили водителю такси, который переправлял уклонистов за пределы Украины. В пакет "услуг" входил инструктаж по маршруту побега, а также дистанционное сопровождение.
Наказание фигурантам
Злоумышленникам объявили подозрения в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям УК Украины:
- препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц;
- незаконная переправка лиц через государственную границу Украины;
- злоупотребление влиянием.
Фигурантам грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества.
В Умани Черкасской области местная жительница помогала военнообязанным пересечь госграницу. Правоохранители объявили ей подозрение.
Ранее сотрудники СБУ, ГБР и Нацполиция разоблачили шесть схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов сделок. За сумму от 2 до 15 тысяч долларов уклонисты получали возможность избежать призыва или выехать за границу.
