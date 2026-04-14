Похитил женщину с ребенком и устроил стрельбу: задержали преступника
Полиция Закарпатской области задержала 42-летнего мужчину, который под угрозой оружия похитил женщину и ее маленького ребенка. Во время задержания злоумышленник оказал сопротивление и открыл огонь по правоохранителям, пытаясь уйти от преследования.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
На Закарпатье похитили женщину с ребенком
Инцидент начался с сообщения, что неизвестный мужчина, применяя физическую силу и оружие, заставил женщину вместе с 3-летним ребенком сесть в автомобиль и уехал в неизвестном направлении. Полиция немедленно ввела в действие специальный план для перехвата злоумышленника.
Когда экипаж патрульных обнаружил разыскиваемое транспортное средство, водитель проигнорировал требование остановиться. Вместо этого он начал маневрировать на дороге и выстрелил в сторону полицейского авто. Правоохранителям пришлось проявить большую выдержку, ведь в салоне машины находились заложники — молодая женщина и ребенок, жизни которых угрожала опасность.
Задержание и изъятие доказательств
Благодаря профессиональным действиям спецназовцев и оперативников, похитителя удалось заблокировать и разоружить. Женщина и ребенок не пострадали, сейчас с ними работают психологи.
На месте происшествия полицейские обнаружили и изъяли:
огнестрельное оружие, из которого велся огонь по полицейским;
боеприпасы;
другие вещественные доказательства, подтверждающие факт насильственного удержания людей.
Злоумышленником оказался местный житель, который ранее уже имел проблемы с законом. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Какое наказание ждет фигуранта
Следователи уже открыли уголовные производства по нескольким тяжким статьям. Фигуранту инкриминируют незаконное лишение свободы или похищение человека(ст. 146 УКУ), а также посягательство на жизнь работника правоохранительного органа(ст. 348 УКУ).
Последняя статья предусматривает суровое наказание — вплоть до пожизненного лишения свободы. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Полиция продолжает выяснять мотивы этого дерзкого преступления.
