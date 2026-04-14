Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Похитил женщину с ребенком и устроил стрельбу: задержали преступника

Ua ru
Дата публикации 14 апреля 2026 18:41
Задержание похитителя матери с 3-летним ребенком на Закарпатье. Фото: Национальная полиция Украины. Коллаж: Новини.LIVE

Полиция Закарпатской области задержала 42-летнего мужчину, который под угрозой оружия похитил женщину и ее маленького ребенка. Во время задержания злоумышленник оказал сопротивление и открыл огонь по правоохранителям, пытаясь уйти от преследования.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

На Закарпатье похитили женщину с ребенком

Инцидент начался с сообщения, что неизвестный мужчина, применяя физическую силу и оружие, заставил женщину вместе с 3-летним ребенком сесть в автомобиль и уехал в неизвестном направлении. Полиция немедленно ввела в действие специальный план для перехвата злоумышленника.

Когда экипаж патрульных обнаружил разыскиваемое транспортное средство, водитель проигнорировал требование остановиться. Вместо этого он начал маневрировать на дороге и выстрелил в сторону полицейского авто. Правоохранителям пришлось проявить большую выдержку, ведь в салоне машины находились заложники — молодая женщина и ребенок, жизни которых угрожала опасность.

Читайте также:

Задержание и изъятие доказательств

Благодаря профессиональным действиям спецназовцев и оперативников, похитителя удалось заблокировать и разоружить. Женщина и ребенок не пострадали, сейчас с ними работают психологи.

На месте происшествия полицейские обнаружили и изъяли:

  • огнестрельное оружие, из которого велся огонь по полицейским;

  • боеприпасы;

  • другие вещественные доказательства, подтверждающие факт насильственного удержания людей.

Злоумышленником оказался местный житель, который ранее уже имел проблемы с законом. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Какое наказание ждет фигуранта

Следователи уже открыли уголовные производства по нескольким тяжким статьям. Фигуранту инкриминируют незаконное лишение свободы или похищение человека(ст. 146 УКУ), а также посягательство на жизнь работника правоохранительного органа(ст. 348 УКУ).

Последняя статья предусматривает суровое наказание — вплоть до пожизненного лишения свободы. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Полиция продолжает выяснять мотивы этого дерзкого преступления.

Напомним, что в ночь на 5 апреля обычная ссора между двумя компаниями в Киеве закончилась огнестрельным ранением. Во время словесного конфликта один из участников достал оружие, и открыл огонь по оппонентам.

Ранее Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией приняли меры по внутренней коррупции, заблокировав сразу пять новых схем для уклонистов. Свои "услуги" дельцы оценивали в заоблачные суммы — стоимость одного "билета на волю" достигала 20 тысяч долларов.

Татьяна Пономаренко - редактор ленты новостей
Автор:
Татьяна Пономаренко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации