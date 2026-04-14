Похитил женщину с ребенком и устроил стрельбу: задержали преступника

Задержание похитителя матери с 3-летним ребенком на Закарпатье.

Полиция Закарпатской области задержала 42-летнего мужчину, который под угрозой оружия похитил женщину и ее маленького ребенка. Во время задержания злоумышленник оказал сопротивление и открыл огонь по правоохранителям, пытаясь уйти от преследования.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

На Закарпатье похитили женщину с ребенком

Инцидент начался с сообщения, что неизвестный мужчина, применяя физическую силу и оружие, заставил женщину вместе с 3-летним ребенком сесть в автомобиль и уехал в неизвестном направлении. Полиция немедленно ввела в действие специальный план для перехвата злоумышленника.

Когда экипаж патрульных обнаружил разыскиваемое транспортное средство, водитель проигнорировал требование остановиться. Вместо этого он начал маневрировать на дороге и выстрелил в сторону полицейского авто. Правоохранителям пришлось проявить большую выдержку, ведь в салоне машины находились заложники — молодая женщина и ребенок, жизни которых угрожала опасность.

Задержание и изъятие доказательств

Благодаря профессиональным действиям спецназовцев и оперативников, похитителя удалось заблокировать и разоружить. Женщина и ребенок не пострадали, сейчас с ними работают психологи.

На месте происшествия полицейские обнаружили и изъяли:

огнестрельное оружие, из которого велся огонь по полицейским;

боеприпасы;

другие вещественные доказательства, подтверждающие факт насильственного удержания людей.

Злоумышленником оказался местный житель, который ранее уже имел проблемы с законом. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Какое наказание ждет фигуранта

Следователи уже открыли уголовные производства по нескольким тяжким статьям. Фигуранту инкриминируют незаконное лишение свободы или похищение человека(ст. 146 УКУ), а также посягательство на жизнь работника правоохранительного органа(ст. 348 УКУ).

Последняя статья предусматривает суровое наказание — вплоть до пожизненного лишения свободы. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Полиция продолжает выяснять мотивы этого дерзкого преступления.

