У Луцьку неповнолітні напали на військовослужбовців ТЦК

Дата публікації: 12 квітня 2026 00:01
У Луцьку неповнолітні напали на військовослужбовців ТЦК
Військові ТЦК перевіряють документи. Фото: колаж Новини.LIVE

У Луцьку 11 квітня під час заходів оповіщення військовозобов’язаних група неповнолітніх напала на військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Інцидент стався близько 15:10 на вулиці Лесі Українки, коли військові перевіряли документи громадян призовного віку. 

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Волинський обласний ТЦК та СП

Підлітки напали на військових ТЦК у Луцьку

У ТЦК надали офіційну інформацію щодо нападу на військових ТЦК, аби пояснити обставини події та відеоматеріали, які поширювались у мережі. У повідомленні ТЦК зазначається:

"Під час зазначених подій група малолітніх осіб підбігла до військовослужбовців ТЦК та СП і поводилася агресивно — вони намагалися перешкодити виконанню службових обов’язків, а також вдавалися до фізичного впливу, завдаючи ударів".

У заяві ТЦК мовиться, що під час перевірки двох громадян призовного віку один показав документи, що підтверджують право на відстрочку від служби, а інший на законну вимогу не відреагував і намагався втекти.

Громадянина, якого намагалися "захистити" неповнолітні, виявилися жителем Вінниці, придатним до військової служби — він підлягає призову під час мобілізації. Його доставили до ТЦК для уточнення військово-облікових даних та проходження медкомісії.

У ТЦК додали, що у зв’язку з протиправними діями та перешкоджанням виконанню службових обов’язків військові були змушені відреагувати та припинити агресивну поведінку нападників. Їх розшукують правоохоронці, які нададуть їхнім діям правову оцінку.

У ТЦК наголосили, що перешкоджання законній діяльності військових, навіть з боку неповнолітніх, є порушенням закону та тягне за собою кримінальну відповідальність.

null
Скриншо повідомлення ТЦК/Facebook

Новини.LIVE інформували, що нещодавно у Вінниці під час перевірки документів двоє військовослужбовців ТЦК отримали ножові поранення. Нападник, який виявився порушником військового обліку з 2025 року, раптово дістав ніж і завдав ударів. Одного із постраждалих доправили у реанімацію, стан іншого — задовільний.

Також Новини.LIVE писали, що у Запоріжжі сталася стрілянина між поліціянтом та невідомим чоловіком. Вранці 16 березня патрульний застосував табельну зброю під час конфлікту з чоловіком, якого перевіряли після повідомлення про побиття та спробу пограбування. Внаслідок інциденту одного фігуранта затримали, іншого пізніше знайшли мертвим неподалік.

напад Луцьк ТЦК та СП
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
