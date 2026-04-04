У Вінниці невідомий поранив ножем двох військових ТЦК

Напад на військових ТЦК.

У Вінниці двоє військовослужбовців ТЦК отримали ножові поранення під час перевірки документів. Нападник виявився порушником військового обліку з 2025 року. Один із постраждалих перебуває у реанімації, стан іншого — задовільний.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Вінницький обласний ТЦК та СП у суботу, 4 квітня.

У Вінниці чоловік напав з ножем на військових ТЦК

У суботу, 4 квітня, у Вінниці під час проведення мобілізаційних заходів військовослужбовці одного з РТЦК та СП зупинили громадянина для перевірки документів.

За словами представників ТЦК, під час спроби перевірки чоловік раптово дістав ніж і завдав кілька поранень двом військовим. Додаткове з’ясування обставин показало, що нападник є порушником військового обліку з 2025 року.

Постраждалих оперативно доправили до медичного закладу: один із них перебуває у відділенні реанімації у стані середньої тяжкості, стан іншого оцінюють як задовільний.

Наразі на місці події працюють правоохоронні органи, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин інциденту.

У ТЦК наголосили, що будь-яке застосування сили проти військовослужбовців під час виконання обов’язків є кримінально караним і сприяє інтересам ворога. Водночас у відомстві закликали громадян своєчасно виконувати свій Конституційний обов’язок і не створювати загрозу для життя військових та цивільних.

Скриншот повідомлення Вінницького ТЦК/Facebook

Нагадаємо, що 2 квітня інспектор Львівської митниці завдав ножових ударів військовому ТЦК. Внаслідок отриманих травм військовослужбовець Олег Авдєєв загинув. Суд вже обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві — він перебуватиме під вартою до 31 травня.

Новини.LIVE інформували, що у березні 2026 року у Запоріжжі патрульний відкрив вогонь під час конфлікту з чоловіком, якого перевіряли після виклику про побиття та спробу пограбування. Внаслідок інциденту одного фігуранта затримали на місці, а іншого згодом знайшли мертвим неподалік.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Дніпрі невідомі скоїли розбійний напад на суддю Індустріального районного суду. Жінка отримала тяжку травму голови. Нападники втекли з місця події на автомобілі.