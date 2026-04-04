В Виннице неизвестный ранил ножом двух военных ТЦК
В Виннице двое военнослужащих ТЦК получили ножевые ранения во время проверки документов. Нападавший оказался нарушителем воинского учета с 2025 года. Один из пострадавших находится в реанимации, состояние другого — удовлетворительное.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Винницкий областной ТЦК и СП в субботу, 4 апреля.
В Виннице мужчина напал с ножом на военных ТЦК
В субботу, 4 апреля, в Виннице во время проведения мобилизационных мероприятий военнослужащие одного из РТЦК и СП остановили гражданина для проверки документов.
По словам представителей ТЦК, во время попытки проверки мужчина внезапно достал нож и нанес несколько ранений двум военным. Дополнительное выяснение обстоятельств показало, что нападавший является нарушителем воинского учета с 2025 года.
Пострадавших оперативно доставили в медицинское учреждение: один из них находится в отделении реанимации в состоянии средней тяжести, состояние другого оценивают как удовлетворительное.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы, продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств инцидента.
В ТЦК отметили, что любое применение силы против военнослужащих при исполнении обязанностей является уголовно наказуемым и способствует интересам врага. В то же время в ведомстве призвали граждан своевременно выполнять свой Конституционный долг и не создавать угрозу для жизни военных и гражданских.
Напомним, что 2 апреля инспектор Львовской таможни нанес ножевые удары военному ТЦК. В результате полученных травм военнослужащий Олег Авдеев погиб. Суд уже избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве — он будет находиться под стражей до 31 мая.
Новини.LIVE информировали, что в марте 2026 года в Запорожье патрульный открыл огонь во время конфликта с мужчиной, которого проверяли после вызова об избиении и попытке ограбления. В результате инцидента одного фигуранта задержали на месте, а другого впоследствии нашли мертвым неподалеку.
Также Новини.LIVE сообщали, что в Днепре неизвестные совершили разбойное нападение на судью Индустриального районного суда. Женщина получила тяжелую травму головы. Нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле.
