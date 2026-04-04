В Виннице неизвестный ранил ножом двух военных ТЦК

Нападение на военных ТЦК.

В Виннице двое военнослужащих ТЦК получили ножевые ранения во время проверки документов. Нападавший оказался нарушителем воинского учета с 2025 года. Один из пострадавших находится в реанимации, состояние другого — удовлетворительное.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Винницкий областной ТЦК и СП в субботу, 4 апреля.

В Виннице мужчина напал с ножом на военных ТЦК

В субботу, 4 апреля, в Виннице во время проведения мобилизационных мероприятий военнослужащие одного из РТЦК и СП остановили гражданина для проверки документов.

По словам представителей ТЦК, во время попытки проверки мужчина внезапно достал нож и нанес несколько ранений двум военным. Дополнительное выяснение обстоятельств показало, что нападавший является нарушителем воинского учета с 2025 года.

Пострадавших оперативно доставили в медицинское учреждение: один из них находится в отделении реанимации в состоянии средней тяжести, состояние другого оценивают как удовлетворительное.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы, продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств инцидента.

В ТЦК отметили, что любое применение силы против военнослужащих при исполнении обязанностей является уголовно наказуемым и способствует интересам врага. В то же время в ведомстве призвали граждан своевременно выполнять свой Конституционный долг и не создавать угрозу для жизни военных и гражданских.

Скриншот сообщения Винницкого ТЦК/Facebook

Напомним, что 2 апреля инспектор Львовской таможни нанес ножевые удары военному ТЦК. В результате полученных травм военнослужащий Олег Авдеев погиб. Суд уже избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве — он будет находиться под стражей до 31 мая.

