Главная Новости дня В Луцке несовершеннолетние напали на военнослужащих ТЦК

В Луцке несовершеннолетние напали на военнослужащих ТЦК

Дата публикации 12 апреля 2026 00:01
Военные ТЦК проверяют документы. Фото: коллаж Новини.LIVE

В Луцке 11 апреля во время мероприятий оповещения военнообязанных группа несовершеннолетних напала на военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Инцидент произошел около 15:10 на улице Леси Украинки, когда военные проверяли документы граждан призывного возраста.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Волынский областной ТЦК и СП

В ТЦК предоставили официальную информацию о нападении на военных ТЦК, чтобы объяснить обстоятельства происшествия и видеоматериалы, которые распространялись в сети. В сообщении ТЦК отмечается:

"Во время указанных событий группа малолетних лиц подбежала к военнослужащим ТЦК и СП и вела себя агрессивно — они пытались помешать выполнению служебных обязанностей, а также прибегали к физическому воздействию, нанося удары".

В заявлении ТЦК говорится, что во время проверки двух граждан призывного возраста один показал документы, подтверждающие право на отсрочку от службы, а другой на законное требование не отреагировал и пытался убежать.

Гражданина, которого пытались "защитить" несовершеннолетние, оказались жителем Винницы, пригодным к военной службе — он подлежит призыву по мобилизации. Его доставили в ТЦК для уточнения военно-учетных данных и прохождения медкомиссии.

В ТЦК добавили, что в связи с противоправными действиями и препятствованием выполнению служебных обязанностей военные были вынуждены отреагировать и прекратить агрессивное поведение нападавших. Их разыскивают правоохранители, которые предоставят их действиям правовую оценку.

В ТЦК подчеркнули, что препятствование законной деятельности военных, даже со стороны несовершеннолетних, является нарушением закона и влечет за собой уголовную ответственность.

Скриншот сообщения ТЦК/Facebook

Новини.LIVE информировали, что недавно в Виннице во время проверки документов двое военнослужащих ТЦК получили ножевые ранения. Нападающий, который оказался нарушителем воинского учета с 2025 года, внезапно достал нож и нанес удары. Одного из пострадавших доставили в реанимацию, состояние другого — удовлетворительное.

Также Новини.LIVE писали, что в Запорожье произошла стрельба между полицейским и неизвестным мужчиной. Утром 16 марта патрульный применил табельное оружие во время конфликта с мужчиной, которого проверяли после сообщения об избиении и попытке ограбления. В результате инцидента одного фигуранта задержали, другого позже нашли мертвым неподалеку.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
Реклама

