Главная Новости дня На Закарпатье школьник выстрелил из пистолета в одноклассника

На Закарпатье школьник выстрелил из пистолета в одноклассника

Дата публикации 16 апреля 2026 14:01
Задержание школьника. Фото: Нацполиция

В Закарпатской области школьник открыл огонь в учебном заведении и ранил одноклассника. Инцидент произошел в одном из лицеев Ужгородского района в четверг, 16 апреля.

Об этом сообщили в полиции Закарпатской области, передает Новини.LIVE.

Ученик девятого класса открыл огонь из пистолета

Как сообщили в полиции, сегодня около 09:30 на спецлинию "102" поступила информация о том, что ученик девятого класса угрожал другим участникам образовательного процесса. Во время урока он достал пистолет и произвел два выстрела, одним из которых ранил своего одноклассника, после чего скрылся.

Дев'ятикласник поранив однокласника з травматичного пістолету
Ранение у ученика после выстрела. Фото: Нацполиция

Впоследствии патрульные полицейские разыскали и задержали несовершеннолетнего, который совершил стрельбу. На месте инцидента работают следователи и ювенальные правоохранители.

Медики осмотрели пострадавшего — его жизни и здоровью ничего не угрожает. Полицейские изъяли оружие, которое, по предварительным данным, является травматическим.

Читайте также:
Поліція затримала школяра, який стріляв у однокласника на Закарпатті
Задержанный школьник. Фото: Нацполиция

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, в частности, как именно оружие попало в руки школьника. Также решается вопрос о правовой квалификации инцидента.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на Закарпатье 42-летний мужчина похитил женщину с ребенком и устроил стрельбу. Полиция задержала злоумышленника.

А также сообщалось, что в Луцке группа несовершеннолетних напала на работников ТЦК.

стрельба Закарпатье школа
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
