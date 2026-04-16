На Закарпатье школьник выстрелил из пистолета в одноклассника
В Закарпатской области школьник открыл огонь в учебном заведении и ранил одноклассника. Инцидент произошел в одном из лицеев Ужгородского района в четверг, 16 апреля.
Об этом сообщили в полиции Закарпатской области, передает Новини.LIVE.
Ученик девятого класса открыл огонь из пистолета
Как сообщили в полиции, сегодня около 09:30 на спецлинию "102" поступила информация о том, что ученик девятого класса угрожал другим участникам образовательного процесса. Во время урока он достал пистолет и произвел два выстрела, одним из которых ранил своего одноклассника, после чего скрылся.
Впоследствии патрульные полицейские разыскали и задержали несовершеннолетнего, который совершил стрельбу. На месте инцидента работают следователи и ювенальные правоохранители.
Медики осмотрели пострадавшего — его жизни и здоровью ничего не угрожает. Полицейские изъяли оружие, которое, по предварительным данным, является травматическим.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, в частности, как именно оружие попало в руки школьника. Также решается вопрос о правовой квалификации инцидента.
Читайте Новини.LIVE!