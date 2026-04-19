У Чернігові сталася стрілянина: на місці події працює поліція

Працівник поліції. Ілюстративне фото: Нацполіція

У Чернігові сталася стрілянина на вулиці в неділю, 19 квітня. На місці події працюють правоохоронці, які вилучили в чоловіка стартовий пістолет.

Про це повідомляє пресслужба поліції Чернігівської області, передає Новини.LIVE.

Стрілянина в Чернігові

"Попередньо відомо, що на вулиці у чоловіка вилучили стартовий пістолет", — зазначили в поліції.

Очевидці у соцмережах повідомляли про стрілянину по дітях, однак правоохоронці заперечили цю інформацію. Ніхто не постраждав.

Повідомлення поліції Чернігівської області.

Що відомо про стрілянину в Києві

Як повідомляли Новини.LIVE з посиланням на правоохоронців, 18 квітня стрілянина сталася в Києві в Голосіївському районі. Чоловік підпалив свою квартиру, вибіг на вулицю, де почав стріляти в людей, а згодом забарикадувався в супермаркеті, взявши заручників. В результаті трагедії, загинули шестеро людей, ще 15 — поранені, серед них дитина. Наразі триває розслідування.

Інші випадки стрілянини в Україні

Новини.LIVE розповідали, що на Закарпатті школяр влаштував стрілянину в школі. Юнак поранив однокласника з травматичного пістолету.

Крім того, у Слов'янську чоловік впритул розстріляв працівника поліції. Трагедія сталася під час перевірки документів.