Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
У Чернігові сталася стрілянина: на місці події працює поліція

У Чернігові сталася стрілянина: на місці події працює поліція

Ua ru
Дата публікації: 19 квітня 2026 17:32
У Чернігові сталася стрілянина: на місці події працює поліція
Працівник поліції. Ілюстративне фото: Нацполіція

У Чернігові сталася стрілянина на вулиці в неділю, 19 квітня. На місці події працюють правоохоронці, які вилучили в чоловіка стартовий пістолет. 

Про це повідомляє пресслужба поліції Чернігівської області, передає Новини.LIVE.

Стрілянина в Чернігові

"Попередньо відомо, що на вулиці у чоловіка вилучили стартовий пістолет", — зазначили в поліції.

Очевидці у соцмережах повідомляли про стрілянину по дітях, однак правоохоронці заперечили цю інформацію. Ніхто не постраждав.

У Чернігові сталася стрілянина: на місці події працює поліція - фото 1
Повідомлення поліції Чернігівської області. Фото: скриншот

Що відомо про стрілянину в Києві

Як повідомляли Новини.LIVE з посиланням на правоохоронців, 18 квітня стрілянина сталася в Києві в Голосіївському районі. Чоловік підпалив свою квартиру, вибіг на вулицю, де почав стріляти в людей, а згодом забарикадувався в супермаркеті, взявши заручників. В результаті трагедії, загинули шестеро людей, ще 15 — поранені, серед них дитина. Наразі триває розслідування.

Читайте також:

Інші випадки стрілянини в Україні

Новини.LIVE розповідали, що на Закарпатті школяр влаштував стрілянину в школі. Юнак поранив однокласника з травматичного пістолету.

Крім того, у Слов'янську чоловік впритул розстріляв працівника поліції. Трагедія сталася під час перевірки документів.

стрілянина поліція Чернігів
Інна Буряк та Марія Коробова
Автори:
Інна Буряк та Марія Коробова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації