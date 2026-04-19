Головна Новини дня У США чоловік застрелив восьмеро дітей: нападника ліквідували

У США чоловік застрелив восьмеро дітей: нападника ліквідували

Дата публікації: 19 квітня 2026 21:13
Поліцейські. Фото ілюстративне: LAPD via X/Handout via REUTERS

У Шривпорті, штат Луїзіана, сталася стрілянина, внаслідок чого загинули вісім дітей віком від 1 до 14 років. Крім того, ще двоє осіб отримали поранення. Правоохоронці ліквідували стрілка, коли він намагався втекти.

Про це повідомляє NBC News у неділю, 19 квітня, передає Новини.LIVE.

Стрілянина в Шривпорті

Речник поліції Крістофер Борделон повідомив, що місце злочину охоплювало два будинки на одному районі, а також ще один — на сусідній вулиці.

Внаслідок стрілянини загинули восьмеро дітей. Нападник викрав автомобіль та намагався втекти з місця злочину. Правоохоронці застрелили зловмисника під час погоні.

"Ми вважаємо, що він був єдиною особою, яка стріляла в цих місцях", — сказав Борделон.

Попередньо, стрілець діяв сам, а частина загиблих дітей могла бути його родичами. Мотив злочину поки невідомий.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Нацполіцію, 19 квітня у Чернігові сталася стрілянина. Відомо, що 23-річний чоловік вистрілив декілька разів у повітря, після чого його затримали правоохоронці.

А 16 квітня на Закарпатті підліток влаштував стрілянину в школі та влучив в учня. Правоохоронці оголосили йому підозру. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Крім того, 7 квітня біля консульства Ізраїлю в Стамбулі сталася стрілянина, внаслідок якої двоє поліцейських отримали поранення. Відомо, що трьох нападників нейтралізували.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
