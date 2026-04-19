В США мужчина застрелил восемь детей: нападавшего ликвидировали

Полицейские. Фото иллюстративное: LAPD via X/Handout via REUTERS

В Шривпорте, штат Луизиана, произошла стрельба, в результате чего погибли восемь детей в возрасте от 1 до 14 лет. Кроме того, еще два человека получили ранения. Правоохранители ликвидировали стрелка, когда он пытался скрыться.

Об этом сообщает NBC News в воскресенье, 19 апреля, передает Новини.LIVE.

Стрельба в Шривпорте

Представитель полиции Кристофер Борделон сообщил, что место преступления охватывало два дома в одном районе, а также еще один — на соседней улице.

В результате стрельбы погибли восемь детей. Нападавший угнал автомобиль и пытался скрыться с места преступления. Правоохранители застрелили злоумышленника во время погони.

"Мы считаем, что он был единственным лицом, которое стреляло в этих местах", — сказал Борделон.

Предварительно, стрелок действовал сам, а часть погибших детей могла быть его родственниками. Мотив преступления пока неизвестен.

