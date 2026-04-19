КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес

Главная Новости дня В США мужчина застрелил восемь детей: нападавшего ликвидировали

В США мужчина застрелил восемь детей: нападавшего ликвидировали

Дата публикации 19 апреля 2026 21:13
Полицейские. Фото иллюстративное: LAPD via X/Handout via REUTERS

В Шривпорте, штат Луизиана, произошла стрельба, в результате чего погибли восемь детей в возрасте от 1 до 14 лет. Кроме того, еще два человека получили ранения. Правоохранители ликвидировали стрелка, когда он пытался скрыться.

Об этом сообщает NBC News в воскресенье, 19 апреля, передает Новини.LIVE.

Стрельба в Шривпорте

Представитель полиции Кристофер Борделон сообщил, что место преступления охватывало два дома в одном районе, а также еще один — на соседней улице.

В результате стрельбы погибли восемь детей. Нападавший угнал автомобиль и пытался скрыться с места преступления. Правоохранители застрелили злоумышленника во время погони.

"Мы считаем, что он был единственным лицом, которое стреляло в этих местах", — сказал Борделон.

Предварительно, стрелок действовал сам, а часть погибших детей могла быть его родственниками. Мотив преступления пока неизвестен.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Нацполицию, 19 апреля в Чернигове произошла стрельба. Известно, что 23-летний мужчина выстрелил несколько раз в воздух, после чего его задержали правоохранители.

А 16 апреля на Закарпатье подросток устроил стрельбу в школе и попал в ученика. Правоохранители объявили ему подозрение. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Кроме того, 7 апреля возле консульства Израиля в Стамбуле произошла стрельба, в результате которой двое полицейских получили ранения. Известно, что трех нападавших нейтрализовали.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
