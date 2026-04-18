Стрельба в школе на Закарпатье: подростку сообщили о подозрении

Задержание школьника. Фото: Нацполиция

В четверг 16 апреля, подросток на Закарпатье устроил стрельбу в своей школе, попав пулей в ученика. Сейчас ему сообщено о подозрении и он находится в изоляторе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Закарпатской областной прокуратуры.

Стрельба в школе на Закарпатье — что произошло

По данным правоохранителей, 15-летний подросток в течение февраля-марта заказал в интернете шумовой пистолет, свинцовые шарики и холостые патроны. Впоследствии в пистолет и патроны были внесены конструктивные изменения, что сделало это оружие пригодным для убийства.

"16 апреля, около 9:30 часов подозреваемый принес переоборудованное оружие в школу и произвел несколько выстрелов из пистолета в направлении своих одноклассников. Одна из пуль попала в плечо ученика, который пытался убежать из класса", — говорится в сообщении.

После этого парень сбежал из школы и самостоятельно позвонил правоохранителям, рассказав им о содеянном. Подростка оперативно задержали, а оружие изъяли.

Сейчас юноша находится в изоляторе временного содержания и решается вопрос об избрании меры пресечения. В частности, прокуратура будет ходатайствовать о его содержании под стражей.

"На основании собранных доказательств, юноше инкриминируется совершение законченного покушения на умышленное противоправное причинение смерти двух или более лиц. Речь идет об уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины", — говорится в заметке.

В Закарпатской областной прокуратуре добавили, что в настоящее время продолжается расследование и отрабатываются все версии и мотивы действий подростка. Досудебное расследование осуществляют следователи отдела полиции №1 Ужгородского РУП.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на Закарпатье 42-летний мужчина похитил женщину с ребенком и устроил стрельбу. Полиция задержала злоумышленника.

Также мы информировали, что в Луцке группа несовершеннолетних напала на работников ТЦК.