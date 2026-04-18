Стрілянина в школі на Закарпатті: підлітку повідомили про підозру

Затримання школяра. Фото: Нацполіція

У четвер 16 квітня, підліток на Закарпатті влаштував стрілянину у своїй школі, влучивши кулею в учня. Наразі йому повідомлено про підозру і він перебуває в ізоляторі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Закарпатської обласної прокуратури.

Стрілянина у школі на Закарпатті — що відбулося

За даними правоохоронців, 15-річний підліток упродовж лютого-березня замовив в інтернеті шумовий пістолет, свинцеві кульки та холості патрони. Згодом до пістолета та патронів були внесені конструктивні зміни, що зробило цю зброю придатною для вбивства.

"16 квітня, близько 9:30 год підозрюваний приніс переобладнану зброю до школи та здійснив кілька пострілів із пістолета у напрямку своїх однокласників. Одна з куль влучила в плече учня, який намагався втекти з класу", — йдеться у повідомленні.

Після цього хлопець втік зі школи та самостійно зателефонував правоохоронцям, розповівши їм про скоєне. Підлітка оперативно затримали, а зброю вилучили.

Наразі юнак перебуває в ізоляторі тимчасового тримання і вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Зокрема, прокуратура клопотатиме про його тримання під вартою.

"На підставі зібраних доказів, юнаку інкриміновано вчинення закінченого замаху на умисне протиправне заподіяння смерті двох або більше осіб. Йдеться про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України", — сказано у дописі.

У Закарпатській обласній прокуратурі додали, що на даний час триває розслідування та відпрацьовуються усі версії та мотиви дій підлітка. Досудове розслідування здійснюють слідчі відділу поліції №1 Ужгородського РУП.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що на Закарпатті 42-річний чоловік викрав жінку з дитиною та влаштував стрілянину. Поліція затримала зловмисника.

Також ми інформували, що у Луцьку група неповнолітніх напала на працівників ТЦК.