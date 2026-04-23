Треба ставити крапку: Зеленський про дозвіл на носіння зброї

Треба ставити крапку на питанні дозволу на носіння зброї, — Зеленський



Про це Володимир Зеленський сказав, коментуючи численні запитання щодо потенційного дозволу цивільним на вільне володіння та носіння зброї:

Це не просто, бо це велика відповідальність. Але відповідні зміни потрібно робити виключно на законодавчому рівні, тому я очікую від уряду, МВС спільної роботи разом з парламентарями над цією концепцією.

