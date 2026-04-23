Треба ставити крапку: Зеленський про дозвіл на носіння зброї
Дата публікації: 23 квітня 2026 14:48
Про це Володимир Зеленський сказав, коментуючи численні запитання щодо потенційного дозволу цивільним на вільне володіння та носіння зброї:
Це не просто, бо це велика відповідальність. Але відповідні зміни потрібно робити виключно на законодавчому рівні, тому я очікую від уряду, МВС спільної роботи разом з парламентарями над цією концепцією.
