Буданов заявив, що виступає проти вільної легалізації зброї

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов виступив проти вільної легалізації зброї. Він вважає, що масове поширення зброї серед цивільних не вирішить проблему безпеки. Натомість це може призвести до зростання небезпечних інцидентів.

Про це Кирило Буданов сказав у відповідь на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець щодо можливого дозволу на зброю для цивільних у четвер, 23 квітня



Буданов про легалізацію зброї в Україні

Коментуючи питання дозволу на зброю для цивільних Кирило Буданов зазначив, що така практика не є ефективною та несе додаткові ризики для суспільства.

Пояснюючи свою позицію, він наголосив:

"Я проти цього був завжди й знову кажу, що проти, проти просто легалізації зброї. Проти того, щоб просто роздати зброю людям. Це ніколи не працювало і не спрацює також. І не забувайте, що це завжди має дві сторони.

Читайте також:

Перша — так, це нібито уявний захист. Інша сторона — це те, що випадків, які всі бачили кілька днів тому, при такій конфігурації може стати кратно більше, бо вона просто буде у всіх. Це загрожує набагато більшими проблемами, ніж те, що є зараз"

Кирило Буданов також підкреслив, що замість розширення доступу до зброї варто посилювати роботу правоохоронних органів. На його думку, саме ефективна діяльність поліції та спецслужб є ключем до забезпечення безпеки громадян.

"Поліція має працювати ефективно. Спецслужби мають працювати ефективно. Як так сталося, що людина, яка служила, вже зрозуміло всім де, довгий час проживала тут ще й мала дозвіл на зброю, це теж цікаве питання", — резюмував очільник ОПУ.

