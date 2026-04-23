Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Буданов окреслив пріоритети експорту українських озброєнь

Буданов окреслив пріоритети експорту українських озброєнь

Ua ru
Дата публікації: 23 квітня 2026 12:21
Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Україна має експортувати зброю, яка є у надлишку, і яка вже майже не застосовується у нашій війні, але може бути затребувана у світі.

Про це голова Офісу президента Кирило Буданов написав на своїй сторінці у Facebook за підсумками виступу на Defense Tech Export Forum, інформує Новини.LIVE.

Буданов про експорт української зброї

"Вважаю, що вільно продавати можна лише те, що є у достатньому надлишку, як-от морські дрони. Також можемо експортувати зброю, яка вже майже не застосовується у нашій війні, але цілком затребувана в країнах Азії чи Африки. Це, приміром, деякі далекобійні БпЛА чи ранні моделі FPV-дронів", — написав Буданов.

За словами Буданова, український оборонно-промисловий комплекс нині має "унікальне вікно можливостей", адже "наш досвід та технології стали світовим брендом", однак цей статус не є гарантованим у довгостроковій перспективі.

Окремо керівник ОП акцентував на необхідності запобігання витоку технологій.

Читайте також:

"Ми не маємо права допустити, щоб унікальні українські розробки через продаж готових виробів або створення сумнівних "дочірніх компаній" потрапили до рук ворога", — зазначив він.

Говорячи про розвиток галузі, Буданов підкреслив, що "майбутнє українського ОПК — у технологічній перевазі" та закликав виробників зосередитися на інтеграції штучного інтелекту. За словами керівника ОП, впровадження ШІ та створення власних систем управління є "єдиним шляхом зберегти статус законодавців у сфері безпілотних технологій".

Скриншот повідомлення Буданова/Facebook

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Кирило Буданов заявив, що Україна поступово зміцнює свої позиції на світовому ринку оборонних технологій. Водночас він наголосив, що під час активної війни вільний продаж зброї є неможливим. За його словами, зараз експорт озброєння має бути суттєво обмежений.

Новини.LIVE також писали, що раніше Кирило Буданов говорив про те, що держава має створити умови, в яких корупція просто не зможе існувати. Для цього, за його словами, потрібно відмовитися від ручного управління та неформального впливу на рішення. Натомість мають діяти чіткі й однакові для всіх правила, які зменшують можливості для зловживань.

Офіс президента зброя Кирило Буданов
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин

Євтушенко Аліна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації