Буданов окреслив пріоритети експорту українських озброєнь

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

Україна має експортувати зброю, яка є у надлишку, і яка вже майже не застосовується у нашій війні, але може бути затребувана у світі.

Про це голова Офісу президента Кирило Буданов написав на своїй сторінці у Facebook за підсумками виступу на Defense Tech Export Forum, інформує Новини.LIVE.

Буданов про експорт української зброї

"Вважаю, що вільно продавати можна лише те, що є у достатньому надлишку, як-от морські дрони. Також можемо експортувати зброю, яка вже майже не застосовується у нашій війні, але цілком затребувана в країнах Азії чи Африки. Це, приміром, деякі далекобійні БпЛА чи ранні моделі FPV-дронів", — написав Буданов.

За словами Буданова, український оборонно-промисловий комплекс нині має "унікальне вікно можливостей", адже "наш досвід та технології стали світовим брендом", однак цей статус не є гарантованим у довгостроковій перспективі.

Окремо керівник ОП акцентував на необхідності запобігання витоку технологій.

"Ми не маємо права допустити, щоб унікальні українські розробки через продаж готових виробів або створення сумнівних "дочірніх компаній" потрапили до рук ворога", — зазначив він.

Говорячи про розвиток галузі, Буданов підкреслив, що "майбутнє українського ОПК — у технологічній перевазі" та закликав виробників зосередитися на інтеграції штучного інтелекту. За словами керівника ОП, впровадження ШІ та створення власних систем управління є "єдиним шляхом зберегти статус законодавців у сфері безпілотних технологій".

Скриншот повідомлення Буданова/Facebook

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Кирило Буданов заявив, що Україна поступово зміцнює свої позиції на світовому ринку оборонних технологій. Водночас він наголосив, що під час активної війни вільний продаж зброї є неможливим. За його словами, зараз експорт озброєння має бути суттєво обмежений.

Новини.LIVE також писали, що раніше Кирило Буданов говорив про те, що держава має створити умови, в яких корупція просто не зможе існувати. Для цього, за його словами, потрібно відмовитися від ручного управління та неформального впливу на рішення. Натомість мають діяти чіткі й однакові для всіх правила, які зменшують можливості для зловживань.