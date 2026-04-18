Кирило Буданов: Маємо створити такі умови, в яких корупція не виживе

Керівник ОПУ Кирило Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Ключовим завданням держави є формування таких управлінських умов, за яких корупційні практики не матимуть можливості для існування.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це у своєму Telegram-каналі написав очільник Офісу президента Кирило Буданов за підсумками конференції "Операція "Євроінтеграція": реформи у сфері справедливості".

Позиція Буданова щодо корупції

За його словами, визначальним фактором у боротьбі з корупцією є відмова від ручного управління та неформального впливу на процес ухвалення рішень. Натомість ефективною альтернативою мають стати прозорі, зрозумілі та єдині для всіх правила, які мінімізують простір для зловживань.

"Ручне управління в системі влади — це "благодатний" ґрунт для зростання корупції. Адже там, де замість "телефонного права" і ручного управління домінують прозорі, зрозумілі, та головне — єдині для всіх, правила — корупції стає дуже складно виживати", — наголосив голова ОП.

Буданов зазначив, що ці питання обговорювалися на заході за участі представників громадського сектору, органів влади та дипломатів європейських країн-партнерів. Основна увага була зосереджена на пошуку практичних механізмів забезпечення справедливості, верховенства права та ефективної протидії корупції.

Закликаючи до консолідації, Буданов підкреслив: Офіс президента відкритий до конструктивних пропозицій у сфері боротьби з корупцією. Він запросив активних українців до партнерства, оскільки саме у співпраці суспільства та влади вбачає запоруку успішної протидії практикам зловживання владою.

