Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Кирило Буданов: Маємо створити такі умови, в яких корупція не виживе

Ua ru
Дата публікації: 18 квітня 2026 10:38
Керівник ОПУ Кирило Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Ключовим завданням держави є формування таких управлінських умов, за яких корупційні практики не матимуть можливості для існування.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це у своєму Telegram-каналі написав очільник Офісу президента Кирило Буданов за підсумками конференції "Операція "Євроінтеграція": реформи у сфері справедливості".

Позиція Буданова щодо корупції

За його словами, визначальним фактором у боротьбі з корупцією є відмова від ручного управління та неформального впливу на процес ухвалення рішень. Натомість ефективною альтернативою мають стати прозорі, зрозумілі та єдині для всіх правила, які мінімізують простір для зловживань.

"Ручне управління в системі влади — це "благодатний" ґрунт для зростання корупції. Адже там, де замість "телефонного права" і ручного управління домінують прозорі, зрозумілі, та головне — єдині для всіх, правила — корупції стає дуже складно виживати", — наголосив голова ОП.

Буданов зазначив, що ці питання обговорювалися на заході за участі представників громадського сектору, органів влади та дипломатів європейських країн-партнерів. Основна увага була зосереджена на пошуку практичних механізмів забезпечення справедливості, верховенства права та ефективної протидії корупції.

Закликаючи до консолідації, Буданов підкреслив: Офіс президента відкритий до конструктивних пропозицій у сфері боротьби з корупцією. Він запросив активних українців до партнерства, оскільки саме у співпраці суспільства та влади вбачає запоруку успішної протидії практикам зловживання владою.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Кирило Буданов назвав ключові умови руху України до Євросоюзу. За його словами, українцям варто боротися з цими факторами, аби ефективніше рухатися в напрямку ЄС.

Крім того, керівник ОПУ анонсував наступний обмін полоненими. Він пояснив, що процес затримується через складність деяких юридичних та фізичних процедур.

корупція Україна Кирило Буданов
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації