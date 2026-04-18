Кирилл Буданов: Должны создать условия, в которых коррупция не выживет
Ключевой задачей государства является формирование таких управленческих условий, при которых коррупционные практики не будут иметь возможности для существования.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом в своем Telegram-канале написал глава Офиса президента Кирилл Буданов по итогам конференции "Операция "Евроинтеграция": реформы в сфере справедливости".
Позиция Буданова относительно коррупции
По его словам, определяющим фактором в борьбе с коррупцией является отказ от ручного управления и неформального влияния на процесс принятия решений. Зато эффективной альтернативой должны стать прозрачные, понятные и единые для всех правила, которые минимизируют пространство для злоупотреблений.
"Ручное управление в системе власти — это "благодатная" почва для роста коррупции. Ведь там, где вместо "телефонного права" и ручного управления доминируют прозрачные, понятные, и главное — единые для всех, правила — коррупции становится очень сложно выживать", — подчеркнул глава ОП.
Буданов отметил, что эти вопросы обсуждались на мероприятии с участием представителей общественного сектора, органов власти и дипломатов европейских стран-партнеров. Основное внимание было сосредоточено на поиске практических механизмов обеспечения справедливости, верховенства права и эффективного противодействия коррупции.
Призывая к консолидации, Буданов подчеркнул: Офис президента открыт к конструктивным предложениям в сфере борьбы с коррупцией. Он пригласил активных украинцев к партнерству, поскольку именно в сотрудничестве общества и власти видит залог успешного противодействия практикам злоупотребления властью.
