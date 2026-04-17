Главная Новости дня Буданов назвал ключевые условия движения Украины в Евросоюз

Дата публикации 17 апреля 2026 19:52
Кирилл Буданов. Фото: Facebook/kyrylo.budanov

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что ручное управление властью является почвой для роста коррупции. По его словам, украинцам стоит бороться с этими факторами, чтобы эффективнее двигаться в направлении ЕС.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на заявление Буданова.

Буданов о коррупции в Украине

Глава ОП принял участие во встрече "Операция "Евроинтеграция": реформы в сфере справедливости". К дискуссии также присоединились участники украинских общественных организаций, дипломаты из Европы и представители власти.

"Мы пытались найти ответ на вопрос, который беспокоит украинцев во все времена: как достичь торжества справедливости, верховенства закона и эффективно противодействовать коррупции. По моему мнению, ручное управление в системе власти — это "благодатная" почва для роста коррупции. Ведь там, где вместо "телефонного права" и ручного управления доминируют прозрачные, понятные, и главное — единые для всех, правила — коррупции становится очень сложно выживать", — отметил Буданов.

Сообщение Буданова. Фото: скриншот

Руководитель Офиса Президента поблагодарил партнеров, которые поддерживали и сейчас помогают Украине на пути к интеграции. Он отметил, что украинцы не раз доказывали свое стремление воссоединиться с Европой и иногда это было ценой больших жертв.

"И сегодня мы защищаем свой цивилизационный выбор и всю Европу от российской орды в крупнейшей войне на континенте за последние 80 лет. Приглашаю всех активных граждан к сотрудничеству с Офисом Президента в том числе в вопросе борьбы с коррупцией. Мы открыты к здоровым инициативам и конструктивным предложениям, ведь только в единстве сможем достичь результата", — отметил Буданов.

Как сообщали Новини.LIVE, Кирилл Буданов анонсировал послабления для бизнеса. По его словам, в Украине могут изменить подход к определению "стран миграционного риска". Это повлияет на привлечение иностранных работников.

Также мы писали о том, что глава Офиса Президента заявил о возможном обмене пленными. По словам Буданова, это может произойти уже в ближайшее время. Процесс задерживается из-за сложности некоторых процедур.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
