Буданов назвав ключові умови руху України до Євросоюзу

Кирило Буданов. Фото: Facebook/kyrylo.budanov

Очільник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що ручне управління владою є ґрунтом для зростання корупції. За його словами, українцям варто боротися з цими факторами, аби ефективніше рухатися в напрямку ЄС.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на заяву Буданова.

Буданов про корупцію в Україні

Очільник ОП взяв участь у зустрічі "Операція "Євроінтеграція": реформи у сфері справедливості". До дискусії також долучилися учасники українських громадських організацій, дипломати з Європи та представники влади.

"Ми намагалися знайти відповідь на запитання, яке турбує українців в усі часи: як досягти торжества справедливості, верховенства закону та ефективно протидіяти корупції. На мою думку, ручне управління в системі влади — це "благодатний" ґрунт для зростання корупції. Адже там, де замість "телефонного права" і ручного управління домінують прозорі, зрозумілі, та головне — єдині для всіх, правила — корупції стає дуже складно виживати", — зазначив Буданов.

Повідомлення Буданова. Фото: скриншот

Керівник Офісу Президента подякував партнерам, які підтримували й зараз допомагають Україні на шляху до інтеграції. Він зауважив, що українці не раз доводили своє прагнення возз'єднатися з Європою й інколи це було ціною великих жертв.

"І сьогодні ми захищаємо свій цивілізаційний вибір і всю Європу від російської орди у найбільшій війні на континенті за останні 80 років. Запрошую всіх активних громадян до співпраці з Офісом Президента в тому числі у питанні боротьби з корупцією. Ми відкриті до здорових ініціатив та конструктивних пропозицій, адже тільки в єдності зможемо досягти результату", — зазначив Буданов.

