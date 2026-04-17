Головна Новини дня Буданов назвав ключові умови руху України до Євросоюзу

Буданов назвав ключові умови руху України до Євросоюзу

Дата публікації: 17 квітня 2026 19:52
Кирило Буданов. Фото: Facebook/kyrylo.budanov

Очільник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що ручне управління владою є ґрунтом для зростання корупції. За його словами, українцям варто боротися з цими факторами, аби ефективніше рухатися в напрямку ЄС.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на заяву Буданова.

Буданов про корупцію в Україні

Очільник ОП взяв участь у зустрічі "Операція "Євроінтеграція": реформи у сфері справедливості". До дискусії також долучилися учасники українських громадських організацій, дипломати з Європи та представники влади.

"Ми намагалися знайти відповідь на запитання, яке турбує українців в усі часи: як досягти торжества справедливості, верховенства закону та ефективно протидіяти корупції. На мою думку, ручне управління в системі влади — це "благодатний" ґрунт для зростання корупції. Адже там, де замість "телефонного права" і ручного управління домінують прозорі, зрозумілі, та головне — єдині для всіх, правила — корупції стає дуже складно виживати", — зазначив Буданов.

Буданов висловився про корупцію в Україні
Повідомлення Буданова. Фото: скриншот

Керівник Офісу Президента подякував партнерам, які підтримували й зараз допомагають Україні на шляху до інтеграції. Він зауважив, що українці не раз доводили своє прагнення возз'єднатися з Європою й інколи це було ціною великих жертв.

"І сьогодні ми захищаємо свій цивілізаційний вибір і всю Європу від російської орди у найбільшій війні на континенті за останні 80 років. Запрошую всіх активних громадян до співпраці з Офісом Президента в тому числі у питанні боротьби з корупцією. Ми відкриті до здорових ініціатив та конструктивних пропозицій, адже тільки в єдності зможемо досягти результату", — зазначив Буданов.

Як повідомляли Новини.LIVE, Кирило Буданов анонсував послаблення для бізнесу. За його словами, в Україні можуть змінити підхід до визначення "країн міграційного ризику". Це вплине на залучення іноземних працівників.

Також ми писали про те, що очільник Офісу Президента заявив про можливий обмін полоненими. За словами Буданова, це може відбутися вже найближчим часом. Процес затримується через складність деяких процедур.

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама

