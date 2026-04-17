Буданов анонсував можливі послаблення для бізнесу

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

В Україні можуть переглянути підхід до визначення "країн міграційного ризику". Це може вплинути на умови залучення іноземних працівників. Влада не виключає певних послаблень для бізнесу.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву очільника Офісу президента України Кирила Буданова.

Буданов про можливі зміни для бізнесу

За словами Кирила Буданова, питання перегляду списку обговорювали під час наради щодо співпраці з країнами Африки.

Глава Офісу президента зазначив, що у межах цього процесу Міністерству закордонних справ та Службі безпеки України доручили підготувати оновлений підхід до формування переліку таких країн. Очікується, що це може частково спростити процедури для компаній, які залучають іноземну робочу силу.

"Два чи три тижні тому проводив велику нараду по наших взаємовідносинах з Африкою. Протокольним рішенням було Міністерству закордонних справ та Службі безпеці терміново опрацювати зміни до списку країн міграційного ризику", — поінформував керівник ОПУ.

Водночас Буданов звернув увагу на наявну проблему: частина іноземців після отримання необхідних документів не виконує умов працевлаштування та фактично зникає. За його словами, найчастіше це стосується окремих країн Центральної Азії.

Він зазначив, що вирішення цієї ситуації потребує часу та комплексного підходу.

На думку Буданова, перегляд списку "країн міграційного ризику" може стати першим кроком до врегулювання питання та створення більш зручних умов для бізнесу.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Кирило Буданов назвав ключові напрямки відновлення економіки України після війни. За його словами, країна має розвивати високотехнологічні галузі та збільшувати експорт продукції з високою доданою вартістю. Він також наголосив, що Україна не повинна залишатися сировинною державою.

Також Новини.LIVE писали, що Кирило Буданов заявив, що подолати корупцію можна лише через верховенство права. За його словами, проблема виникає тоді, коли рішення ухвалюються не за законом, а вручну. Він наголосив на необхідності повного демонтажу такої системи управління.