Жорсткий сигнал: Буданов назвав головну умову подолання корупції

Очільник ОП Кирило Буданов.

Лише повний демонтаж системи "ручного управління" та перехід до непохитного верховенства права дасть змогу Україні справді подолати корупцію. На цьому наголосив керівник Офісу президента Кирило Буданов під час конференції "Операція "Євроінтеграція: реформи в секторі справедливості" у Києві.

Буданов про подолання корупції

Як повідомляє "Еспресо", виступаючи перед представниками європейських інституцій та антикорупційних організацій, Буданов озвучив чіткий сигнал: корупція є прямим наслідком підміни законів особистими рішеннями посадовців.

"Корупція починається там, де починається масштабне ручне управління. Бо там, де все працює по верховенству права, по правилах і законах, там місце для корупції досить таки лімітоване", — зазначив очільник ОП.

Буданов додав, що під час війни викорінення корупції перетворилося на стратегічну передумову виживання держави та її національної безпеки. А реальний результат в цьому процесі, на його думку, забезпечить лише консолідація рішучих дій влади, активного контролю громадськості та послідовної підтримки міжнародних партнерів.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше очільник Офісу Президента заявив, що перемога у війні залежить не лише від сили армії. Важливо також, в якому стані буде економіка країни. Відтак потрібно створювати умови для її розвитку.

Також ми писали про те, що Кирило Буданов назвав умови повернення українців з-за кордону. За його словами, для цього держава повинна закінчити війну, отримати надійні безпекові гарантії та почати економічне відновлення.