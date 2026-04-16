Буданов: необхідно створити умови для повернення людей

Кирило Буданов на засіданні. Фото: REUTERS/Maksym Kishka

Для того, щоб українці масово поверталися з-за кордону, держава повинна виконати три базові умови. Це закінчення війни, надійні безпекові гарантії та економічне відновлення.

Про це під час виступу на Business Wisdom Summit заявив керівник Офісу Президента Кирило Буданов, повідомляє "Главком", цитує Новини.LIVE.

Кирило Буданов назвав пріоритети для держави для повернення українців

Він зазначив, що Україна вже працює з міжнародними партнерами над механізмами повернення громадян. Водночас, за словами посадовця, самих адміністративних рішень для цього недостатньо, якщо всередині країни не буде реальних змін.

"Робота відбувається... Проте без завершення війни, гарантій безпеки та створення економічного підґрунтя про якийсь серйозний результат марно говорити. Бо треба створити умови, щоб люди поверталися", — підкреслив Буданов.

Окрім цього, під час саміту глава Офісу Президента також говорив про перспективи України на світовому ринку озброєння та розповів про поточний стан мирних переговорів.

