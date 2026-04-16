Буданов: необходимо создать условия для возвращения людей

Дата публикации 16 апреля 2026 10:30
Кирилл Буданов на заседании. Фото: REUTERS/Maksym Kishka

Для того, чтобы украинцы массово возвращались из-за границы, государство должно выполнить три базовых условия. Это окончание войны, надежные гарантии безопасности и экономическое восстановление.

Об этом во время выступления на Business Wisdom Summit заявил руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, сообщает "Главком", цитирует Новини.LIVE.

Кирилл Буданов назвал приоритеты для государства для возвращения украинцев

Он отметил, что Украина уже работает с международными партнерами над механизмами возвращения граждан. В то же время, по словам чиновника, одних административных решений для этого недостаточно, если внутри страны не будет реальных изменений.

"Работа происходит... Однако без завершения войны, гарантий безопасности и создания экономической основы о каком-то серьезном результате бесполезно говорить. Потому что надо создать условия, чтобы люди возвращались", — подчеркнул Буданов.

Кроме этого, во время саммита глава Офиса Президента также говорил о перспективах Украины на мировом рынке вооружения и рассказал о текущем состоянии мирных переговоров.

Читайте также:

Новини.LIVE также сообщал, что Кирилл Буданов очертил направления для развития экономики Украины. Он отметил, что наше государство не может быть сырьевым государством и должно усилить эксперт продукции с добавленной стоимостью.

Кроме того, Кирилл Буданов высказывался о мобилизации. Он отмечал, что военнослужащие нуждаются в замене на фронте.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
