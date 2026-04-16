Буданов: Для перемоги необхідно створювати сильну економіку

Кирило Буданов. Фото: Офіс президента

Перемога у війні залежить не лише від сили армії, а й від стану економіки. Для цього Україна має створювати умови для її розвитку.

Про це заявив керівник ОП Кирило Буданов під час Business Wisdom Summit 2026, повідомляє "Главком", цитує Новини.LIVE.

Буданов висловився про необхідність сильної економіки

"Будь-яка серйозна війна — це не тільки змагання людей і зброї, це змагання економіки. Якщо економіки немає або вона слабка, шанси на успіх майже відсутні", — наголосив він.

За його словами, одним із ключових завдань є формування стабільних і зрозумілих правил для бізнесу та мінімальне втручання держави в його діяльність.

Кирило Буданов наголосив, що за потреби держава може змінювати податкову політику для наповнення бюджету, однак надмірний тиск на підприємців матиме зворотний ефект.

Окремо він виступив за посилений захист приватної власності та розвиток економічної моделі, яка стимулює бізнес навіть в умовах війни.

Як писали Новини.LIVE, Буданов також заявив, що необхідно створити умови для повернення людей з-за кордону. За його словами для цього потрібні безпекові гарантії та стабільна економіка.

А також керівник Офісу президента зазначив, що Україна формує новий світовий порядок з країнами-партнерами. Він наголосив, що війна в Україні та на Близькому Сході є частиною одного великого конфлікту.