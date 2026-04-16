Буданов: Для победы необходимо создавать сильную экономику

Кирилл Буданов.

Победа в войне зависит не только от силы армии, но и от состояния экономики. Для этого Украина должна создавать условия для ее развития.

Об этом заявил руководитель ОП Кирилл Буданов во время Business Wisdom Summit 2026, сообщает "Главком", цитирует Новини.LIVE.

Буданов высказался о необходимости сильной экономики

"Любая серьезная война — это не только соревнование людей и оружия, это соревнование экономики. Если экономики нет или она слабая, шансы на успех почти отсутствуют", — подчеркнул он.

По его словам, одной из ключевых задач является формирование стабильных и понятных правил для бизнеса и минимальное вмешательство государства в его деятельность.

Кирилл Буданов подчеркнул, что при необходимости государство может менять налоговую политику для наполнения бюджета, однако чрезмерное давление на предпринимателей будет иметь обратный эффект.

Читайте также:

Отдельно он выступил за усиленную защиту частной собственности и развитие экономической модели, которая стимулирует бизнес даже в условиях войны.

Как писали Новини.LIVE, Буданов также заявил, что необходимо создать условия для возвращения людей из-за границы. По его словам для этого нужны гарантии безопасности и стабильная экономика.

А также руководитель Офиса президента отметил, что Украина формирует новый мировой порядок со странами-партнерами. Он отметил, что война в Украине и на Ближнем Востоке является частью одного большого конфликта.