Буданов: Для победы необходимо создавать сильную экономику
Победа в войне зависит не только от силы армии, но и от состояния экономики. Для этого Украина должна создавать условия для ее развития.
Об этом заявил руководитель ОП Кирилл Буданов во время Business Wisdom Summit 2026, сообщает "Главком", цитирует Новини.LIVE.
"Любая серьезная война — это не только соревнование людей и оружия, это соревнование экономики. Если экономики нет или она слабая, шансы на успех почти отсутствуют", — подчеркнул он.
По его словам, одной из ключевых задач является формирование стабильных и понятных правил для бизнеса и минимальное вмешательство государства в его деятельность.
Кирилл Буданов подчеркнул, что при необходимости государство может менять налоговую политику для наполнения бюджета, однако чрезмерное давление на предпринимателей будет иметь обратный эффект.
Отдельно он выступил за усиленную защиту частной собственности и развитие экономической модели, которая стимулирует бизнес даже в условиях войны.
Как писали Новини.LIVE, Буданов также заявил, что необходимо создать условия для возвращения людей из-за границы. По его словам для этого нужны гарантии безопасности и стабильная экономика.
А также руководитель Офиса президента отметил, что Украина формирует новый мировой порядок со странами-партнерами. Он отметил, что война в Украине и на Ближнем Востоке является частью одного большого конфликта.
