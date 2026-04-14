Главная Новости дня Буданов: Украина формирует новый порядок вместе с другими странами

Буданов: Украина формирует новый порядок вместе с другими странами

Дата публикации 14 апреля 2026 18:02
Кирилл Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Сейчас формируется новый миропорядок, а Украина является активным участником этого процесса. Война в Украине и на Ближнем Востоке частью одного большого конфликта.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом сказал руководитель Офиса президента Кирилл Буданов в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

Заявление Буданова о формировании нового миропорядка

Буданов ответил на вопрос, является ли война в Украине и на Ближнем Востоке частью одного большого конфликта. Он считает, что сейчас формируется новый миропорядок.

"Да. С большой болью рождается новый порядок. Старый мертв, пути назад нет, поэтому мы должны бороться, пока не укрепится новый мир", — сказал генерал.

Относительно участия России в войне на Ближнем Востоке руководитель ОПУ сказал следующее: "Обмен информацией между Москвой и Тегераном не является гипотетическим — и это факт".

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
