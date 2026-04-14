Буданов: Україна формує новий порядок разом з іншими країнами

Кирило Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Зараз формується новий світопорядок, а Україна є активним учасником цього процесу. Війна в Україні та на Близькому Сході частиною одного великого конфлікту.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це сказав керівник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera.

Заява Буданова про формування нового світопорядку

Буданов відповів на запитання, чи є війна в Україні та на Близькому Сході частиною одного великого конфлікту. Він вважає, що зараз формується новий світопорядок.

"Так. З великим болем народжується новий порядок. Старий мертвий, шляху назад немає, тому ми повинні боротися, поки не зміцниться новий світ", — сказав генерал.

Щодо участі Росії у війні на Близькому Сході керівник ОПУ сказав наступне: "Обмін інформацією між Москвою та Тегераном не є гіпотетичним — і це факт".

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Буданов висловився про мобілізацію. Він наголосив, що хлопців на фронті потрібно кимось замінювати. За його словами, у суспільстві є велика проблема.

Також керівник ОПУ заявляв, що останню крапку в перемовинах має поставити зустріч лідерів. Він вважає, що рано чи пізно вона все одно відбудеться.