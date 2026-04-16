Україна
Главная Новости дня Жесткий сигнал: Буданов назвал главное условие преодоления коррупции

Жесткий сигнал: Буданов назвал главное условие преодоления коррупции

Дата публикации 16 апреля 2026 17:46
Жесткий сигнал: Буданов назвал главное условие преодоления коррупции
Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Только полный демонтаж системы "ручного управления" и переход к непоколебимому верховенству права позволит Украине действительно преодолеть коррупцию. Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов во время конференции "Операция "Евроинтеграция: реформы в секторе справедливости" в Киеве.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на "Еспресо".

Буданов о преодолении коррупции

Как сообщает "Еспресо", выступая перед представителями европейских институтов и антикоррупционных организаций, Буданов озвучил четкий сигнал: коррупция является прямым следствием подмены законов личными решениями должностных лиц.

"Коррупция начинается там, где начинается масштабное ручное управление. Там, где все работает по верховенству права, по правилам и законам, там место для коррупции довольно таки лимитировано", — отметил глава ОП.

Буданов добавил, что во время войны искоренение коррупции превратилось в стратегическую предпосылку выживания государства и его национальной безопасности. А реальный результат в этом процессе, по его мнению, обеспечит только консолидация решительных действий власти, активного контроля общественности и последовательной поддержки международных партнеров.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, ранее глава Офиса Президента заявил, что победа в войне зависит не только от силы армии. Важно также, в каком состоянии будет экономика страны. Поэтому нужно создавать условия для ее развития.

Также мы писали о том, что Кирилл Буданов назвал условия возвращения украинцев из-за рубежа. По его словам, для этого государство должно закончить войну, получить надежные гарантии безопасности и начать экономическое восстановление.

коррупция Кирилл Буданов власть
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
