Украина пересмотрит список "стран миграционного риска": Буданов анонсировал возможные послабления для бизнеса.

Соответствующее решение поднимали на совещании по сотрудничеству со странами Африки, сообщил руководитель ОП. Министерству иностранных дел и СБУ поручили проработать новый подход. Буданов предположил, что это может частично упростить ситуацию для бизнеса, который привлекает иностранных работников.

В то же время он признал проблему: часть мигрантов после получения документов оставляет работу и фактически "исчезает". Чаще всего это касается отдельных стран Центральной Азии.

По словам Буданова, решение этой проблемы требует времени, но пересмотр списка рисковых стран должен стать первым шагом.

