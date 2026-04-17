Буданов анонсировал возможные послабления для бизнеса
Соответствующее решение поднимали на совещании по сотрудничеству со странами Африки, сообщил руководитель ОП. Министерству иностранных дел и СБУ поручили проработать новый подход. Буданов предположил, что это может частично упростить ситуацию для бизнеса, который привлекает иностранных работников.
В то же время он признал проблему: часть мигрантов после получения документов оставляет работу и фактически "исчезает". Чаще всего это касается отдельных стран Центральной Азии.
По словам Буданова, решение этой проблемы требует времени, но пересмотр списка рисковых стран должен стать первым шагом.
