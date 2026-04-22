КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
В Україні створять Пантеон видатних громадян: Буданов зробив заяву

Ua ru
Дата публікації: 22 квітня 2026 22:02
Кирило Буданов. Фото: Офіс президента

В Україні створять Пантеон видатних українців. Керівник Офісу президента Кирило Буданов зазначив, що це складна місія, однак держава має відзначити борців за незалежність.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву керівника ОП.

Буданов про створення Пантеону видатних українців

Президент Володимир Зеленський повідомив про створення Пантеону видатних українців у рамках політики пам'яті та вшанування національних героїв. Йдеться про повернення в Україну постатей, що відіграли ключову роль у формуванні національної свідомості та державності, а також про гідне вшанування героїв і важливих етапів історії. 

Буданов заявив про те, що це буде непроста, але важлива задача, яка потребує залученості державних структур і громадськості.

"Герої української нації мають здобути належну славу на рідній землі — в Україні! Пантеон видатних українців – це складна місія, яка вимагає зусиль багатьох державних структур і громадськості. Ми мусимо зробити те, чого не вдавалося зробити нікому, — вшанувати борців за нашу волю й державність на живих, вільних просторах України", — заявив Буданов.

Заява Кирила Буданова. Фото: скриншот з Telegram

Як раніше писали Новини.LIVE, раніше Кирило Буданов висловся про український ОПК. Керівник ОП наголосив, що Україна не можу дозволити собі вільний продаж зброї під час гарячої фази війни.

А також з'явилися кадри, як Буданов разом із бійцями ГУР проводив операцію у "вишках Бойка" у серпні минулого року.

Володимир Зеленський Офіс президента Кирило Буданов
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
