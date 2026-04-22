В Україні створять Пантеон видатних громадян: Буданов зробив заяву

Кирило Буданов.

В Україні створять Пантеон видатних українців. Керівник Офісу президента Кирило Буданов зазначив, що це складна місія, однак держава має відзначити борців за незалежність.

Президент Володимир Зеленський повідомив про створення Пантеону видатних українців у рамках політики пам'яті та вшанування національних героїв. Йдеться про повернення в Україну постатей, що відіграли ключову роль у формуванні національної свідомості та державності, а також про гідне вшанування героїв і важливих етапів історії.

Буданов заявив про те, що це буде непроста, але важлива задача, яка потребує залученості державних структур і громадськості.

"Герої української нації мають здобути належну славу на рідній землі — в Україні! Пантеон видатних українців – це складна місія, яка вимагає зусиль багатьох державних структур і громадськості. Ми мусимо зробити те, чого не вдавалося зробити нікому, — вшанувати борців за нашу волю й державність на живих, вільних просторах України", — заявив Буданов.

