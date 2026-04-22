Главная Новости дня В Украине создадут Пантеон выдающихся граждан: Буданов сделал заявление

В Украине создадут Пантеон выдающихся граждан: Буданов сделал заявление

Ua ru
Дата публикации 22 апреля 2026 22:02
В Украине создадут Пантеон выдающихся граждан: Буданов сделал заявление
Кирилл Буданов. Фото: Офис президента

В Украине создадут Пантеон выдающихся украинцев. Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов отметил, что это сложная миссия, однако государство должно отметить борцов за независимость.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление руководителя ОП.

Буданов о создании Пантеона выдающихся украинцев

Президент Владимир Зеленский сообщил о создании Пантеона выдающихся украинцев в рамках политики памяти и чествования национальных героев. Речь идет о возвращении в Украину фигур, сыгравших ключевую роль в формировании национального сознания и государственности, а также о достойном чествовании героев и важных этапов истории.

Буданов заявил о том, что это будет непростая, но важная задача, которая требует вовлеченности государственных структур и общественности.

"Герои украинской нации должны получить должную славу на родной земле — в Украине! Пантеон выдающихся украинцев — это сложная миссия, которая требует усилий многих государственных структур и общественности. Мы должны сделать то, чего не удавалось сделать никому, — почтить борцов за нашу свободу и государственность на живых, свободных просторах Украины", — заявил Буданов.

Читайте также:
Кирило Буданов висловився про створення Пантеону пам'яті
Заявление Кирилла Буданова. Фото: скриншот из Telegram

Как ранее писали Новини.LIVE, ранее Кирилл Буданов высказался об украинском ОПК. Руководитель ОП подчеркнул, что Украина не могу позволить себе свободную продажу оружия во время горячей фазы войны.

А также появились кадры, как Буданов вместе с бойцами ГУР проводил операцию в "вышках Бойко" в августе прошлого года.

Владимир Зеленский Офис президента Кирилл Буданов
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
