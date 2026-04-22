В Украине создадут Пантеон выдающихся граждан: Буданов сделал заявление

В Украине создадут Пантеон выдающихся украинцев. Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов отметил, что это сложная миссия, однако государство должно отметить борцов за независимость.

Президент Владимир Зеленский сообщил о создании Пантеона выдающихся украинцев в рамках политики памяти и чествования национальных героев. Речь идет о возвращении в Украину фигур, сыгравших ключевую роль в формировании национального сознания и государственности, а также о достойном чествовании героев и важных этапов истории.

Буданов заявил о том, что это будет непростая, но важная задача, которая требует вовлеченности государственных структур и общественности.

"Герои украинской нации должны получить должную славу на родной земле — в Украине! Пантеон выдающихся украинцев — это сложная миссия, которая требует усилий многих государственных структур и общественности. Мы должны сделать то, чего не удавалось сделать никому, — почтить борцов за нашу свободу и государственность на живых, свободных просторах Украины", — заявил Буданов.

