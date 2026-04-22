Буданов: Свободная продажа оружия в условиях войны невозможна

Кирилл Буданов. Фото: Офис президента

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что Украина постепенно закрепляет позиции на глобальном рынке оборонных технологий. В то же время говорить о свободной продаже оружия во время горячей фазы войны пока невозможно.

Об этом руководитель ОП заявил во время Defense Tech Export Forum в среду, 22 апреля, передает Новини.LIVE.

Буданов высказался об ОПК Украины

"Украинский оборонно-промышленный комплекс сегодня находится в точке, где наш опыт и технологии стали мировым брендом. Но этот статус не будет вечным. У нас есть уникальное окно возможностей, чтобы занять свою нишу на глобальном рынке", — подчеркнул он.

В то же время Буданов подчеркнул, что во время активной фазы войны экспорт вооружений должен быть существенно ограничен.

"Свободная продажа оружия в условиях горячей фазы войны невозможна. Это не только политический или экономический вопрос — это вопрос доверия. Его не воспримут ни наши военные, ни партнеры, которые сами нас вооружают", — сказал он.

Читайте также:

Выступление Кирилла Буданова на Defense Tech Export Forum. Фото: Офис президента

По его словам, возможен лишь точечный экспорт отдельных видов вооружения, которые не критичны для обороны Украины.

"Экспортировать можно то, что производится в избытке или уже не играет ключевой роли на поле боя. Например, отдельные морские системы или ранние модели беспилотников, которые пользуются спросом в мире, но не являются критическими для наших операций", — отметил Буданов.

Он также отдельно отметил риски утечки технологий.

"Мы должны очень четко контролировать, куда идут наши разработки. Любые схемы с "дочерними структурами" или непрозрачными поставками — это прямой риск того, что технологии окажутся у врага. Это недопустимо", — подчеркнул он.

Отдельно Буданов отметил, что будущее украинского оборонного сектора — в технологическом превосходстве и развитии искусственного интеллекта.

"Наш приоритет — это не просто производство, а интеллектуальное преимущество. Искусственный интеллект, собственные системы управления, автоматизация — это то, что позволит нам оставаться среди лидеров в сфере беспилотных технологий", — добавил он.

Заявление Кирилла Буданова. Фото: скриншот из Telegram

Как писали Новини.LIVE, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассматривает возможность экспорта вооружения, однако приоритетом остается обеспечение потребностей Сил обороны на фронте. По его словам, Украина инвестирует около 30 млрд долларов в оборонный сектор, при этом имеет потенциал нарастить производство до 60 млрд долларов.

Также президент рассказал о так называемом "беспилотном соглашении", которое Украина предложила США. Он подчеркнул, что речь идет об уникальной системе оборонных технологий, аналогов которой нет в мире.