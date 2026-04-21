Экспорт оружия из Украины: Зеленский назвал приоритеты и роль партнеров

Владимир Зеленский во время интервью во время интервью. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова рассматривать возможность экспорта вооружения, однако в первую очередь нужно обеспечить потребности на фронте. Наше государство вкладывает 30 миллиардов долларов в оборону, но мы готовы производить объемы на 60 миллиардов.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский заявил в интервью телемарафону "Єдині новини".

Что говорит Зеленский об экспорте украинского оружия

Зеленский рассказал, что Украина открыта к формуле, по которой все произведенное оружие в первую очередь направляется на нужды Сил обороны, а уже после этого может экспортироваться в страны-партнеры. При этом приоритет в сотрудничестве имеют государства, которые больше всего поддерживают Украину во время войны — финансово, военно и политически.

Отдельно президент отметил успехи в создании морских дронов. По его словам, это стало возможным не только благодаря украинскому ОПК, но и благодаря поддержке иностранных партнеров. Среди таких глава государства отметил Великобританию, Норвегию и Нидерланды, которые имеют значительный опыт в развитии флота и помогли с технологиями.

"Когда мы говорим о партнерских отношениях и о нашем экспорте, надо также быть благодарными и не забывать, кто дал такой толчок. Мы сегодня вкладываем 30 миллиардов долларов в украинскую оборону, а наша "оборонка" говорит: мы уже готовы производить объемы на шестьдесят. И эти 30 миллиардов долларов мы сегодня привозим от партнеров", — отметил Владимир Зеленский.

