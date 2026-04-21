Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Экспорт оружия из Украины: Зеленский назвал приоритеты и роль партнеров

Экспорт оружия из Украины: Зеленский назвал приоритеты и роль партнеров

Ua ru
Дата публикации 21 апреля 2026 10:14
Владимир Зеленский во время интервью во время интервью. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова рассматривать возможность экспорта вооружения, однако в первую очередь нужно обеспечить потребности на фронте. Наше государство вкладывает 30 миллиардов долларов в оборону, но мы готовы производить объемы на 60 миллиардов.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский заявил в интервью телемарафону "Єдині новини".

Что говорит Зеленский об экспорте украинского оружия

Зеленский рассказал, что Украина открыта к формуле, по которой все произведенное оружие в первую очередь направляется на нужды Сил обороны, а уже после этого может экспортироваться в страны-партнеры. При этом приоритет в сотрудничестве имеют государства, которые больше всего поддерживают Украину во время войны — финансово, военно и политически.

Отдельно президент отметил успехи в создании морских дронов. По его словам, это стало возможным не только благодаря украинскому ОПК, но и благодаря поддержке иностранных партнеров. Среди таких глава государства отметил Великобританию, Норвегию и Нидерланды, которые имеют значительный опыт в развитии флота и помогли с технологиями.

"Когда мы говорим о партнерских отношениях и о нашем экспорте, надо также быть благодарными и не забывать, кто дал такой толчок. Мы сегодня вкладываем 30 миллиардов долларов в украинскую оборону, а наша "оборонка" говорит: мы уже готовы производить объемы на шестьдесят. И эти 30 миллиардов долларов мы сегодня привозим от партнеров", — отметил Владимир Зеленский.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE, ранее Зеленский раскрыл особенности дроновой сделки, которую предложили США. По его словам, речь идет о дронах, отражении массовых атак, других системах ПВО, которые есть у Украины на вооружении.

Также президент рассказал, что Украина работает над созданием антибаллистической системы. Зеленский отметил, что это сложная задача, но вполне реалистичная.

Владимир Зеленский оружие экспорт
Карина Приходько - Редактор
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации