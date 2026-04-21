Експорт зброї з України: Зеленський назвав пріоритети та роль партнерів

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова розглядати можливість експорту озброєння, однак першочергово потрібно забезпечити потреби на фронті. Наша держава вкладає 30 мільярдів доларів в оборону, але ми готові вироблями об'єми на 60 мільярдів.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю телемарафону "Єдині новини".

Що каже Зеленський про експорт української зброї

Зеленський розповів, що Україна відкрита до формули, за якою вся вироблена зброя насамперед спрямовується на потреби Сил оборони, а вже після цього може експортуватися до країн-партнерів. При цьому пріоритет у співпраці мають держави, які найбільше підтримують Україну під час війни — фінансово, військово та політично.

Окремо президент наголосив на успіхах у створенні морських дронів. За його словами, це стало можливим не лише завдяки українському ОПК, а й завдяки підтримці іноземних партнерів. Серед таких глава держави відзначив Велику Британію, Норвегію та Нідерланди, які мають значний досвід у розвитку флоту та допомогли з технологіями.

"Коли ми говоримо про партнерські відносини і про наш експорт, треба також бути вдячними й не забувати, хто дав такий поштовх. Ми сьогодні вкладаємо 30 мільярдів доларів в українську оборону, а наша "оборонка" каже: ми вже готові виробляти об'єми на шістдесят. І ці 30 мільярдів доларів ми сьогодні привозимо від партнерів", — зазначив Володимир Зеленський.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, раніше Зеленський розкрив особливості дронової угоди, яку запропонували США. За його словами, йдеться про дрони, відбиття масових атак, інші системи ППО, які є в України на озброєнні.

Також президент розповів, що Україна працює над створенням антибалістичної системи. Зеленський наголосив, що це складне завдання, але цілком реалістичне.