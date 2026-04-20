Зеленський розкрив особливості дронової угоди, яку запропонували США

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент Володимир Зеленський розповів про "Дронову угоду", яку Україна запропонувала Сполученим Штатам Америки. За його словами, йдеться про унікальну систему захисту. Крім того, вона є лише в України.

Про це глава держави сказав в ефірі телемарафону у неділю, 19 квітня, передає Новини.LIVE.

"Дронова угода" України, яку запропонували для США

В угоду входить системний захист. За його словами йдеться про дрони, відбиття масових атак, інші системи ППО, які є в України на озброєнні, системи радіоелектронної боротьби тощо.

"Унікальна система, яка є на сьогодні тільки в Україні, через таку страшну війну, яку Росія веде проти України. Це системний підхід і можливість відбивати масові атаки з "Шахедами", — каже Зеленський.

Раніше Штати бачили свій захист по іншому, тому були затримки з укладенням такої угоди. Водночас з початком бойових дій на Близькому Сході пропозиція України стала більш актуальною.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського, Україна домовилася про десятирічні договори з Саудівською Аравією, Еміратами та Катаром. Крім того, країна працює над створенням антибалістичної системи.

Раніше Зеленський повідомив, що Україна та Італія пропрацюють деталі Drone Deal. Він заявив, що країна розробила спеціальний формат угоди.