Зеленський: Україна та Італія пропрацюють угоду Drone Deal

Володимир Зеленський та Джорджія Мелоні. Фото: REUTERS/Remo Casilli

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Італія пропрацюють деталі Drone Deal між країнами. За його словами, країна розробила спеціальний формат угоди щодо безпеки. Йдеться про військову експертизу, оборонні спроможності щодо дронів, ракет, систем радіоелектронної боротьби, обміну даними тощо.

Про це глава держави сказав на пресконференції із премʼєром Італії Джорджією Мелон у середу, 15 квітня, передає Новини.LIVE.

Drone Deal між Україною та Італією

"Ми пропонуємо об'єднати все це зі спроможностями партнерів. Ми будемо тільки посилювати один одного. Важливо, що є інтерес Італії до такої співпраці", — зазначив Зеленський.

Сторони домовилися, що команди Італії та України опрацюють деталі Drone Deal. За його словами, це потрібно, аби збільшити взаємодію між оборонними секторами та компаніями.

Що заявила Мелоні

Мелоні заявила, що із Зеленським обговорили, як посилити співпрацю в галузі оборони.

"Італія дуже зацікавлена у розвитку спільного виробництва, особливо в секторі безпілотників, у якому Україна стала провідною країною в останні роки", — сказала вона.

Крім того, премʼєр Італії закликала продовжувати санкції проти Росії та фінансування України. За її словами, ЄС зазнає шкоди, якщо в українців станеться фінансова криза.

"Італія продовжуватиме сприяти економічному тиску в рамках G7 та Європейського Союзу проти Російської Федерації, яка продовжує не демонструвати жодних конкретних ознак прогресу в переговорах, наполегливо продовжує атакувати цивільне населення та наполегливо націлює свої удари на інфраструктуру", — зазначила Мелоні.

Вона каже, що 20-й пакет санкцій, який Європа готується ухвалити, є важливим кроком на шляху до подальшого скорочення доходів Росії.

Як писали Новини.LIVE, 15 квітня до Риму прибув Володимир Зеленський. Він уже зустрівся з Мелоні, а згодом очікуються перемовини з президентом Серджо Маттареллою.

Напередодні український лідер перебував з візитом у Норвегії, де провів зустрічі зі спікером Стортингу Норвегії Масудом Гарахані, лідерами політичних партій та Кронпринцем Норвегії Гоконом. Зокрема, сторони обговорили співпрацю.