Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленский: Украина и Италия проработают соглашение Drone Deal

Зеленский: Украина и Италия проработают соглашение Drone Deal

Ua ru
Дата публикации 15 апреля 2026 20:05
Владимир Зеленский и Джорджия Мелони. Фото: REUTERS/Remo Casilli

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Италия проработают детали Drone Deal между странами. По его словам, страна разработала специальный формат соглашения по безопасности. Речь идет о военной экспертизе, оборонных возможностях в отношении дронов, ракет, систем радиоэлектронной борьбы, обмена данными и так далее.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции с премьером Италии Джорджией Мелон в среду, 15 апреля, передает Новини.LIVE.

Drone Deal между Украиной и Италией

"Мы предлагаем объединить все это с возможностями партнеров. Мы будем только усиливать друг друга. Важно, что есть интерес Италии к такому сотрудничеству", — отметил Зеленский.

Стороны договорились, что команды Италии и Украины проработают детали Drone Deal. По его словам, это нужно, чтобы увеличить взаимодействие между оборонными секторами и компаниями.

Что заявила Мелони

Мелони заявила, что с Зеленским обсудили, как усилить сотрудничество в сфере обороны.

Читайте также:

"Италия очень заинтересована в развитии совместного производства, особенно в секторе беспилотников, в котором Украина стала ведущей страной в последние годы", — сказала она.

Кроме того, премьер Италии призвала продолжать санкции против России и финансирование Украины. По ее словам, ЕС пострадает, если у украинцев случится финансовый кризис.

"Италия будет продолжать способствовать экономическому давлению в рамках G7 и Европейского Союза против Российской Федерации, которая продолжает не демонстрировать никаких конкретных признаков прогресса в переговорах, упорно продолжает атаковать гражданское население и упорно нацеливает свои удары на инфраструктуру", — отметила Мелони.

Она говорит, что 20-й пакет санкций, который Европа готовится принять, является важным шагом на пути к дальнейшему сокращению доходов России.

Как писали Новини.LIVE, 15 апреля в Рим прибыл Владимир Зеленский. Он уже встретился с Мелони, а впоследствии ожидаются переговоры с президентом Серджо Маттареллой.

Накануне украинский лидер находился с визитом в Норвегии, где провел встречи со спикером Стортинга Норвегии Масудом Гарахани, лидерами политических партий и Кронпринцем Норвегии Гоконом. В частности, стороны обсудили сотрудничество.

Владимир Зеленский Италия Джорджа Мелони
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации