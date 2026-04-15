Зеленский: Украина и Италия проработают соглашение Drone Deal

Владимир Зеленский и Джорджия Мелони. Фото: REUTERS/Remo Casilli

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Италия проработают детали Drone Deal между странами. По его словам, страна разработала специальный формат соглашения по безопасности. Речь идет о военной экспертизе, оборонных возможностях в отношении дронов, ракет, систем радиоэлектронной борьбы, обмена данными и так далее.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции с премьером Италии Джорджией Мелон в среду, 15 апреля, передает Новини.LIVE.

Drone Deal между Украиной и Италией

"Мы предлагаем объединить все это с возможностями партнеров. Мы будем только усиливать друг друга. Важно, что есть интерес Италии к такому сотрудничеству", — отметил Зеленский.

Стороны договорились, что команды Италии и Украины проработают детали Drone Deal. По его словам, это нужно, чтобы увеличить взаимодействие между оборонными секторами и компаниями.

Что заявила Мелони

Мелони заявила, что с Зеленским обсудили, как усилить сотрудничество в сфере обороны.

"Италия очень заинтересована в развитии совместного производства, особенно в секторе беспилотников, в котором Украина стала ведущей страной в последние годы", — сказала она.

Кроме того, премьер Италии призвала продолжать санкции против России и финансирование Украины. По ее словам, ЕС пострадает, если у украинцев случится финансовый кризис.

"Италия будет продолжать способствовать экономическому давлению в рамках G7 и Европейского Союза против Российской Федерации, которая продолжает не демонстрировать никаких конкретных признаков прогресса в переговорах, упорно продолжает атаковать гражданское население и упорно нацеливает свои удары на инфраструктуру", — отметила Мелони.

Она говорит, что 20-й пакет санкций, который Европа готовится принять, является важным шагом на пути к дальнейшему сокращению доходов России.

Как писали Новини.LIVE, 15 апреля в Рим прибыл Владимир Зеленский. Он уже встретился с Мелони, а впоследствии ожидаются переговоры с президентом Серджо Маттареллой.

Накануне украинский лидер находился с визитом в Норвегии, где провел встречи со спикером Стортинга Норвегии Масудом Гарахани, лидерами политических партий и Кронпринцем Норвегии Гоконом. В частности, стороны обсудили сотрудничество.