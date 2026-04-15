Сотрудничество между странами: встреча Зеленского с политиками Норвегии
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречи со спикером Стортинга Норвегии Масудом Гарахани, лидерами политических партий и Кронпринцем Норвегии Гоконом. В частности, стороны обсудили сотрудничество между странами и ответственность России за преступления против Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента, передает Новини.LIVE.
Встречи Зеленского в Норвегии
"Во время встреч со Спикером Стортинга Норвегии Масудом Гарахани и лидерами политических партий поблагодарил парламентариев за сильную и неизменную поддержку на протяжении всех лет российской агрессии. Именно от позиции парламентариев зависит поддержка правительств, и мы ценим единодушие Стортинга в вопросах помощи Украине", — подчеркнул Зеленский.
Он говорит, что за годы этой борьбы Украина приобрела уникальный опыт в защите жизней. По его словам, страна готова делиться им для безопасности Норвегии и всего региона.
Во время встречи стороны обсудили с парламентариями работу по Drone Deal. Зеленский говорит, что важно реализовать эту возможность взаимно усилиться.
Кроме того, среди тем было создание Специального трибунала в отношении преступления агрессии России против Украины, а также шагов для его запуска.
Также Зеленский провел встречу с Кронпринцем Норвегии Гоконом. Он рассказал ему о постоянных российских обстрелах и ситуации на фронте. По его словам, Москва продолжает террор против людей и жизни.
"Именно поэтому вместе с партнерами делаем все возможное для укрепления ПВО и усиления защиты. Совместно с Норвегией развиваем стратегическое партнерство в сфере безопасности и обороны. Мы заинтересованы в долгосрочном, взаимовыгодном партнерстве, которое укрепит оборонный потенциал как Украины, так и Норвегии, в частности в наработке и реализации Drone Deal", — говорит глава государства.
Он поблагодарил Норвегию, правительство и всех людей за поддержку Украины. Кроме того, он выразил благодарность за выделение 9 млрд евро поддержки на этот год.
Как писали Новини.LIVE, 15 апреля Зеленский с визитом прибудет в Италию. Там он встретится с президентом Серджо Маттареллой и премьером Джорджей Мелони.
А 14 апреля Зеленский и премьер Норвегии Йонас Гар Стере подписали декларацию о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности. Сейчас команды прорабатывают детали.
Читайте Новини.LIVE!