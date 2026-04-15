Переговоры с Мелони и Маттареллой: Зеленский едет в Рим

Переговоры с Мелони и Маттареллой: Зеленский едет в Рим

Дата публикации 15 апреля 2026 09:27
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 15 апреля, находится с интенсивным рабочим визитом в Европе, где запланированы встречи с высшим руководством Норвегии и Италии. По словам представителя главы государства Сергея Никифорова, дипломатический марафон начнется в Осло и продолжится переговорами в Риме.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Зеленский запланировал ряд встреч 15 апреля

Сегодняшний рабочий день Владимир Зеленский посвятит международным встречам в Норвегии и Италии, о чем сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. Первым пунктом путешествия станет Осло, где программа главы государства включает переговоры с кронпринцем Норвегии Хоконом. Кроме аудиенции у представителя королевской семьи, президент пообщается со спикером Стортинга Масудом Гаракхани, а также проведет консультации с руководителями норвежских политических сил.

Сразу после завершения официальных мероприятий в Норвегии украинская делегация отправится в Италию. В Риме Зеленского ждет встреча с президентом страны Серджо Маттареллой. Ключевым этапом итальянского визита станут переговоры с главой правительства Джорджей Мелони, где стороны планируют обсудить актуальные вопросы взаимодействия между государствами.

Как писал ранее Новини.LIVE, Владимир Зеленский заявлял о проблемах с поставкой ракеты для ПВО от США. Несмотря на то, что деньги на их закупку есть, боевые действия на Ближнем Востоке быстро черпали ресурсы и запасы, поэтому ВСУ могут столкнуться с дефицитом. Сейчас украинские дипломаты ищут пути решения.

Также аналитики и журналисты Politico заявили, что некоторые страны ЕС также блокируют вступление Украины в союз. Среди них есть и Италия. Политики требуют четкого соблюдения всех норм и требований для вступления.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
