Головна Новини дня Переговори з Мелоні та Маттареллою: Зеленський їде до Риму

Ua ru
Дата публікації: 15 квітня 2026 09:27
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 15 квітня, перебуває з інтенсивним робочим візитом у Європі, де заплановані зустрічі з вищим керівництвом Норвегії та Італії. За словами речника глави держави Сергія Никифорова, дипломатичний марафон розпочнеться в Осло та продовжиться перемовами в Римі.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Зеленський запланував низку зустрічей 15 квітня

Сьогоднішній робочий день Володимир Зеленський присвятить міжнародним зустрічам у Норвегії та Італії, про що повідомив речник президента Сергій Никифоров. Першим пунктом подорожі стане Осло, де програма глави держави включає перемовини з кронпринцем Норвегії Гоконом. Окрім аудієнції у представника королівської родини, президент поспілкується зі спікером Стортингу Масудом Гаракхані, а також проведе консультації з очільниками норвезьких політичних сил.

Одразу після завершення офіційних заходів у Норвегії українська делегація вирушить до Італії. У Римі на Зеленського чекає зустріч із президентом країни Серджо Маттареллою. Ключовим етапом італійського візиту стануть переговори з очільницею уряду Джорджею Мелоні, де сторони планують обговорити актуальні питання взаємодії між державами.

Як писав раніше Новини.LIVE, Володимир Зеленський заявляв про проблеми з постачанням ракети для ППО від США. Попри те, що гроші на їх закупівлю є, бойові дії на Близькому Сході швидко черпали ресурси та запаси, тож ЗСУ можуть стикнутися з дефіцитом. Наразі українські дипломати шукають шляхи рішення.

Також аналітики та журналісти Politico заявили, що деякі країни ЄС також блокують вступ України до союзу. Серед них є й Італія. Політики вимагають чіткого дотримання усіх норм та вимог для вступу.

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
