Співпраця між країнами: зустріч Зеленського з політиками Норвегії

Володимир Зеленський на зустрічі із Кронпринцом Норвегії Гоконом. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів зустрічі зі спікером Стортингу Норвегії Масудом Гарахані, лідерами політичних партій та Кронпринцем Норвегії Гоконом. Зокрема, сторони обговорили співпрацю між країнами та відповідальність Росії за злочини проти України.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента, передає Новини.LIVE.

Зустрічі Зеленського у Норвегії

"Під час зустрічей зі Спікером Стортингу Норвегії Масудом Гарахані та лідерами політичних партій подякував парламентарям за сильну й незмінну підтримку впродовж усіх років російської агресії. Саме від позиції парламентарів залежить підтримка урядів, і ми цінуємо одностайність Стортингу в питаннях допомоги Україні", — наголосив Зеленський.

Володимир Зеленський та Масуд Гарахані. Фото: ОП

Він каже, що за роки цієї боротьби Україна набула унікального досвіду у захисті життів. За його словами, країна готова ділитися ним для безпеки Норвегії та всього регіону.

Під час зустрічі сторони обговорили з парламентарями роботу щодо Drone Deal. Зеленський каже, що важливо реалізувати цю можливість взаємно посилитися.

Зеленський на зустрічі із політиками Норвегії. Фото: ОП

Крім того, серед тем було створення Спеціального трибуналу стосовно злочину агресії Росії проти України, а також кроків для його запуску.

Також Зеленський провів зустріч з Кронпринцом Норвегії Гоконом. Він розповів йому про постійні російські обстріли та ситуацію на фронті. За його словами, Москва продовжує терор проти людей та життя.

Володимир Зеленський та Кронпринц Норвегії Гокон. Фото: ОП

"Саме тому разом із партнерами робимо все можливе для зміцнення ППО та посилення захисту. Спільно з Норвегією розбудовуємо стратегічне партнерство у сфері безпеки та оборони. Ми зацікавлені у довгостроковому, взаємовигідному партнерстві, яке зміцнить оборонний потенціал як України, так і Норвегії, зокрема в напрацюванні та реалізації Drone Deal", — каже глава держави.

Він подякував Норвегії, уряду та всім людям за підтримку України. Крім того, він висловив вдячність за виділення 9 млрд євро підтримки на цей рік.

А 14 квітня Зеленський та премʼєр Норвегії Йонас Гар Стере підписали декларацію про співпрацю у сфері оборони та безпеки. Наразі команди опрацьовують деталі.