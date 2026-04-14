Украина и Норвегия подписали декларацию об оборонном сотрудничестве

Владимир Зеленский и Йонас Гар Стере подписывают декларацию о сотрудничестве в оборонной сфере. Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подписали декларацию. Документ предусматривает сотрудничество в сфере обороны и безопасности. Политики заключили это соглашение во время совместной пресс-конференции во вторник, 14 апреля.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

"Сегодня мы начинаем соглашение с Норвегией по беспилотникам. Теперь наши команды проработают детали", — отметил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Осло 14 апреля.

По его словам, украинцы совершенствуют защиту от "Шахедов", считают, что Европа тоже должна так делать, и готовы делиться опытом с партнерами, Норвегией и другими странами.

"Украина остается ключевым приоритетом внешней политики Норвегии. Сегодня мы подписали совместную декларацию об усилении сотрудничества в области обороны и безопасности", — отметил глава норвежского правительства Стере.

Также он добавил, что Норвегия поддерживает борьбу Украины за независимость и оказывает ей помощь. Речь идет о взаимном сотрудничестве. Партнерство стратегическое, потому что Украина тоже может многое дать норвежцам.

В Офисе Президента Украины отметили, что ключевым направлением сотрудничества с Норвегией станет усиление оборонных возможностей. В приоритете ПВО, беспилотные системы, радиоэлектронная борьба, морская безопасность, логистика и материально-техническое обеспечение.

"Украина и Норвегия будут развивать совместное производство и совместную разработку, обмениваться технологиями и масштабировать свои производственные возможности. Также предусмотрена поддержка украинской дроновой индустрии", — отметили в ведомстве.

