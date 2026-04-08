Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Украина до сих пор не получила истребители F-16 от Норвегии

Украина до сих пор не получила истребители F-16 от Норвегии

Ua ru
Дата публикации 8 апреля 2026 20:31
Истребитель F-16 в небе. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Обещанные Норвегией шесть истребителей F-16 для Украины до сих пор не прибыли на фронт и остаются в ремонте в Бельгии. Военные эксперты отмечают, что задержка значительно уменьшает оборонный потенциал, особенно в условиях активных атак РФ на критическую инфраструктуру. Норвежские чиновники уже признают, что ситуация выходит за пределы обычных логистических проблем и выглядит почти как скандал.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на норвежское издание NRK.

Как известно, сейчас из шести обещанных F-16 ни один не находится в боевой готовности. Два истребителя использовали для обучения украинских пилотов в Дании, но уже более года они находятся на обслуживании в авиаремонтной компании Sabena в Бельгии.

Еще четыре самолета в апреле 2025 года были доставлены из города Буде разобранными в специальных контейнерах и тоже оказались на ремонте в Sabena.

Советник Воздушных сил Украины объяснил, что для их сборки пока не хватает около 100 деталей. А на монтаж уйдет примерно год, если работы начнутся немедленно.

Читайте также:

По информации NRK, дополнительной проблемой является ограниченные мощности мастерской Sabena, что и стало главной причиной задержки. К тому же лучшие 32 норвежских F-16 уже были проданы Румынии, а Украине достались машины худшего качества, требующие серьезного ремонта.

В Воздушных силах Украины признают: эти шесть самолетов могли бы значительно усилить оборону зимой, уменьшив количество попаданий российских ракет и беспилотников.

Реакция Норвегии на то, что ВСУ до сих пор не получили истребители F-16

Председатель комитета по обороне норвежского парламента Петер Фрелих назвал ситуацию скандалом:

"Это похоже на скандал. Большинство людей в Норвегии думали, что самолеты уже в небе и защищают Украину".

В свою очередь, министр обороны Норвегии Торе О. Сандвик уточнил, что право собственности на все шесть самолетов было передано Украине в 2024-2025 годах, а приоритет ремонта в Sabena определяет именно Украина в координации со странами-донорами.

Новини.LIVE информировали, что 1 апреля Президент Украины Владимир Зелнеский обсудил с Премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере ряд важных вопросов, в том числе и двустороннюю работу. Глава государства отметил, что Норвегия — один из лидеров поддержки для Украины.

Также Новини.LIVE писали, что Норвегия изменила правила для украинских беженцев-мужчин. Теперь мужчины от 18 до 60 лет, за отдельными исключениями, не смогут получить временный статус защиты. Правительство объясняет это необходимостью урегулировать нагрузку на жилье и социальные услуги, ведь с осени 2025 года в страну приехало большое количество переселенцев.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации