Украина до сих пор не получила истребители F-16 от Норвегии

Истребитель F-16 в небе. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Обещанные Норвегией шесть истребителей F-16 для Украины до сих пор не прибыли на фронт и остаются в ремонте в Бельгии. Военные эксперты отмечают, что задержка значительно уменьшает оборонный потенциал, особенно в условиях активных атак РФ на критическую инфраструктуру. Норвежские чиновники уже признают, что ситуация выходит за пределы обычных логистических проблем и выглядит почти как скандал.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на норвежское издание NRK.

Украина не получила обещанные F-16 от Норвегии

Как известно, сейчас из шести обещанных F-16 ни один не находится в боевой готовности. Два истребителя использовали для обучения украинских пилотов в Дании, но уже более года они находятся на обслуживании в авиаремонтной компании Sabena в Бельгии.

Еще четыре самолета в апреле 2025 года были доставлены из города Буде разобранными в специальных контейнерах и тоже оказались на ремонте в Sabena.

Советник Воздушных сил Украины объяснил, что для их сборки пока не хватает около 100 деталей. А на монтаж уйдет примерно год, если работы начнутся немедленно.

По информации NRK, дополнительной проблемой является ограниченные мощности мастерской Sabena, что и стало главной причиной задержки. К тому же лучшие 32 норвежских F-16 уже были проданы Румынии, а Украине достались машины худшего качества, требующие серьезного ремонта.

В Воздушных силах Украины признают: эти шесть самолетов могли бы значительно усилить оборону зимой, уменьшив количество попаданий российских ракет и беспилотников.

Реакция Норвегии на то, что ВСУ до сих пор не получили истребители F-16

Председатель комитета по обороне норвежского парламента Петер Фрелих назвал ситуацию скандалом:

"Это похоже на скандал. Большинство людей в Норвегии думали, что самолеты уже в небе и защищают Украину".

В свою очередь, министр обороны Норвегии Торе О. Сандвик уточнил, что право собственности на все шесть самолетов было передано Украине в 2024-2025 годах, а приоритет ремонта в Sabena определяет именно Украина в координации со странами-донорами.

