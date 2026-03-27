Норвегия не будет предоставлять коллективную защиту мужчинам из Украины

Норвегия не будет предоставлять коллективную защиту мужчинам из Украины

Дата публикации 27 марта 2026 19:32
Украинские беженцы. Иллюстративное фото: ap.org

Правительство Норвегии приняло изменения в законодательство относительно временной коллективной защиты для беженцев из Украины. Отныне мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, за отдельными исключениями, не смогут получить такой статус.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом говорится на сайте правительства Норвегии.

Норвегия изменила правила для украинских беженцев-мужчин

Министр юстиции и общественной безопасности Астри Аас-Хансен заявила, что это решение связано с необходимостью обеспечить "контролируемую, справедливую и устойчивую иммиграционную политику". По ее словам, с осени 2025 года в Норвегию прибыло значительное количество переселенцев из Украины, в частности молодых мужчин, что создало дополнительную нагрузку на муниципалитеты, жилищный фонд и социальные услуги.

Правительство отмечает, что Норвегия уже приняла наибольшее количество украинцев среди скандинавских стран, поэтому ужесточение правил должно обеспечить более сбалансированное распределение мигрантов в регионе. Также во власти считают важным, чтобы как можно больше украинцев оставались в Украине и поддерживали функционирование государства.

"Мы также считаем важным, чтобы как можно больше людей оставались в Украине, чтобы внести свой вклад в оборонительную борьбу и поддерживать украинское общество", — сказала Аас-Хансен.

Согласно новым правилам, мужчины призывного возраста больше не будут подпадать под коллективную защиту, которая предусматривает упрощенную процедуру предоставления временного вида на жительство. Вместо этого их заявления будут рассматривать в общем порядке как индивидуальные ходатайства об убежище. При этом, по данным Иммиграционного управления Норвегии, лишь незначительная часть заявителей получает защиту по индивидуальной процедуре.

В то же время нововведения не касаются украинцев, которые уже получили временную коллективную защиту в Норвегии. Также предусмотрены исключения для отдельных категорий: несовершеннолетних, мужчин старше 60 лет, лиц, освобожденных от военной службы или непригодных к ней, а также эвакуированных в рамках медицинских программ.

Отдельно отмечается, что исключения будут действовать и для мужчин, которые являются единственными опекунами детей, находящихся вместе с ними или уже проживающих в Норвегии.

Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на эксперта Максима Ткаченко, из-за агрессии России из Украины выехали по меньшей мере 8 млн украинцев. Речь идет о тех, кто покинул страну с 2014 года и после начала полномасштабного вторжения. По его словам, они не вернутся обратно, пока не получат место для жилья.

В то же время директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова рассказала, что Европа меняет подход к украинским беженцам. По ее словам, она думает над тем, как оставить украинцев у себя.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
