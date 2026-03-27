Норвегія більше не надаватиме колективний захист чоловікам з України

Українські біженці. Ілюстративне фото

Уряд Норвегії ухвалив зміни до законодавства щодо тимчасового колективного захисту для біженців з України. Відтепер чоловіки віком від 18 до 60 років, за окремими винятками, не зможуть отримати такий статус.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це йдеться на сайті уряду Норвегії.

Норвегія змінила правила для українських біженців-чоловіків

Міністерка юстиції та громадської безпеки Астрі Аас-Хансен заявила, що це рішення пов'язане з необхідністю забезпечити "контрольовану, справедливу та стійку імміграційну політику". За її словами, з осені 2025 року до Норвегії прибула значна кількість переселенців з України, зокрема молодих чоловіків, що створило додаткове навантаження на муніципалітети, житловий фонд та соціальні послуги.

Уряд наголошує, що Норвегія вже прийняла найбільшу кількість українців серед скандинавських країн, тому посилення правил має забезпечити більш збалансований розподіл мігрантів у регіоні. Також у владі вважають важливим, щоб якомога більше українців залишалися в Україні та підтримували функціонування держави.

"Ми також вважаємо важливим, щоб якомога більше людей залишалися в Україні, щоб зробити свій внесок в оборонну боротьбу та підтримувати українське суспільство", — сказала Аас-Хансен.

Згідно з новими правилами, чоловіки призовного віку більше не підпадатимуть під колективний захист, який передбачає спрощену процедуру надання тимчасового дозволу на проживання. Натомість їхні заяви розглядатимуть у загальному порядку як індивідуальні клопотання про притулок. При цьому, за даними Імміграційного управління Норвегії, лише незначна частина заявників отримує захист за індивідуальною процедурою.

Водночас нововведення не стосуються українців, які вже отримали тимчасовий колективний захист у Норвегії. Також передбачені винятки для окремих категорій: неповнолітніх, чоловіків старше 60 років, осіб, звільнених від військової служби або непридатних до неї, а також евакуйованих у межах медичних програм.

Окремо зазначається, що винятки діятимуть і для чоловіків, які є єдиними опікунами дітей, що перебувають разом із ними або вже проживають у Норвегії.

Як повідомляли Новини.LIVE з посиланням на експерта Максима Ткаченка, через агресію Росії з України виїхали щонайменше 8 млн українців. Йдеться про тих, хто покинув країну з 2014 року та після початку повномасштабного вторгнення. За його словами, вони не повернуться назад, поки не отримають місце для житла.

Водночас директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова розповіла, що Європа змінює підхід до українських біженців. За її словами, вона думає над тим, як залишити українців у себе.