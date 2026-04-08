Головна Новини дня Україна досі не отримала винищувачі F-16 від Норвегії

Україна досі не отримала винищувачі F-16 від Норвегії

Дата публікації: 8 квітня 2026 20:31
Винищувач F-16 в небі. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Обіцяні Норвегією шість винищувачів F-16 для України досі не прибули на фронт і залишаються в ремонті в Бельгії. Військові експерти наголошують, що затримка значно зменшує оборонний потенціал, особливо в умовах активних атак РФ на критичну інфраструктуру. Норвезькі посадовці вже визнають, що ситуація виходить за межі звичайних логістичних проблем і виглядає майже як скандал.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на норвезьке видання NRK.

Україна не отримала обіцяні F-16 від Норвегії

Як відомом, нині з шести обіцяних F-16 жоден не перебуває в бойовій готовності. Два винищувачі використовували для навчання українських пілотів у Данії, але вже понад рік вони знаходяться на обслуговуванні в авіаремонтній компанії Sabena у Бельгії.

Ще чотири літаки у квітні 2025 року були доставлені з міста Буде розібраними у спеціальних контейнерах і теж опинилися на ремонті в Sabena.

Радник Повітряних сил України пояснив, що для їхнього збирання наразі бракує близько 100 деталей. А на монтаж піде приблизно рік, якщо роботи розпочнуться негайно.

Читайте також:

За інформацією NRK, додатковою проблемою є обмежені потужності майстерні Sabena, що й стало головною причиною затримки. До того ж найкращі 32 норвезькі F-16 вже були продані Румунії, а Україні дісталися машини гіршої якості, які потребують серйозного ремонту.

У Повітряних силах України визнають: ці шість літаків могли б значно посилити оборону зимою, зменшивши кількість влучань російських ракет та безпілотників.

Реакція Норвегії на те, що ЗСУ досі не отримали винищувачі F-16

Голова комітету з оборони норвезького парламенту Петер Фреліх назвав ситуацію скандалом:

"Це схоже на скандал. Більшість людей у Норвегії думали, що літаки вже в небі й захищають Україну".

Своєю чергою, міністр оборони Норвегії Торе О. Сандвік уточнив, що право власності на всі шість літаків було передано Україні у 2024-2025 роках, а пріоритет ремонту в Sabena визначає саме Україна у координації з країнами-донорами.

Новини.LIVE інформували, що 1 квітня Президент України Володимир Зелнеський обговорив з Премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере низку важливих питань, зокрема й двосторонню роботу. Глава держави зазначив, що Норвегія — один із лідерів підтримки для України.

Також Новини.LIVE писали, що Норвегія змінила правила для українських біженців-чоловіків. Тепер чоловіки від 18 до 60 років, за окремими винятками, не зможуть отримати тимчасовий статус захисту. Уряд пояснює це необхідністю врегулювати навантаження на житло та соціальні послуги, адже з осені 2025 року до країни приїхала велика кількість переселенців.

Норвегія винищувач F-16
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
