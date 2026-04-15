Зеленский прибыл в Рим и встретился с Мелони
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 15 апреля, прибыл в столицу Италии Рим. Там он встретился уже с премьер-министром Джорджией Мелони во дворце Киджи.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
Пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров сообщал, что в Риме Зеленского ждет встреча с Джорджией Мелони, а также президентом Серджо Маттареллой. Ожидается, что стороны обсудят вопросы взаимодействия между государствами.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского, накануне визита в Италию он находился в Норвегии, где провел встречи со спикером Стортинга Масудом Гарахани, лидерами политических партий и Кронпринцем Норвегии Гоконом. Они обсуждали сотрудничество и соглашение Drone Deal.
Кроме того, глава государства и премьер Норвегии Йонас Гар Стере подписали декларацию о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности. По его словам, партнерство стратегическое, поскольку Украина тоже может многое дать.
Читайте Новини.LIVE!