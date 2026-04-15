Зеленський прибув до Риму та зустрівся з Мелоні

Президент України Володимир Зеленський у середу, 15 квітня, прибув до столиці Італії Риму. Там він зустрівся вже із премʼєр-міністром Джорджією Мелоні в палаці Кіджі.

Речник українського лідера Сергій Никифоров повідомляв, що у Римі на Зеленського чекає зустріч із Джорджією Мелоні, а також президентом Серджо Маттареллою. Очікується, що сторони обговорять питання взаємодії між державами.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського, напередодні візиту в Італії він перебував у Норвегії, де провів зустрічі зі спікером Стортингу Масудом Гарахані, лідерами політичних партій та Кронпринцем Норвегії Гоконом. Вони обговорювали співпрацю та угоду Drone Deal.

Крім того, глава держави та премʼєр Норвегії Йонас Гар Стере підписали декларацію щодо співпраці у сфері оборони та безпеки. За його словами, партнерство стратегічне, оскільки Україна теж може багато чого дати.