Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленський прибув до Риму та зустрівся з Мелоні

Зеленський прибув до Риму та зустрівся з Мелоні

Ua ru
Дата публікації: 15 квітня 2026 17:06
Володимир Зеленський та Джорджа Мелоні. Фото: REUTERS/Remo Casilli

Президент України Володимир Зеленський у середу, 15 квітня, прибув до столиці Італії Риму. Там він зустрівся вже із премʼєр-міністром Джорджією Мелоні в палаці Кіджі.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Речник українського лідера Сергій Никифоров повідомляв, що у Римі на Зеленського чекає зустріч із Джорджією Мелоні, а також президентом Серджо Маттареллою. Очікується, що сторони обговорять питання взаємодії між державами.

Володимир Зеленський та Джорджа Мелоні
Президент України Володимир Зеленський та премʼєр Італії Джорджа Мелоні. Фото: REUTERS/Remo Casilli

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського, напередодні візиту в Італії він перебував у Норвегії, де провів зустрічі зі спікером Стортингу Масудом Гарахані, лідерами політичних партій та Кронпринцем Норвегії Гоконом. Вони обговорювали співпрацю та угоду Drone Deal.

Крім того, глава держави та премʼєр Норвегії Йонас Гар Стере підписали декларацію щодо співпраці у сфері оборони та безпеки. За його словами, партнерство стратегічне, оскільки Україна теж може багато чого дати.

Володимир Зеленський Італія Джорджа Мелоні
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації